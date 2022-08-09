Власти Крыма подтвердили информацию о взрывах в регионе

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Олег Крючков сообщил о нескольких взрывах в районе Новофедоровки (архивное фото) Фото:

В Крыму в районе Новофедоровки произошла серия взрывов. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал Крючков.

Глава республики Крым Сергей Аксенов уже выехал на место происшествия. «Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее местные паблики сообщили, что со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. По информации агентства Readovka, произошло не менее 10 взрывов, два человека пострадали.

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В Крыму в районе Новофедоровки произошла серия взрывов. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал Крючков. Глава республики Крым Сергей Аксенов уже выехал на место происшествия. «Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Ранее местные паблики сообщили, что со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. По информации агентства Readovka, произошло не менее 10 взрывов, два человека пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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