Власти Крыма подтвердили информацию о взрывах в регионе

В Крыму в районе Новофедоровки произошла серия взрывов. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал Крючков.
Глава республики Крым Сергей Аксенов уже выехал на место происшествия. «Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов в своем telegram-канале.
Ранее местные паблики сообщили, что со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. По информации агентства Readovka, произошло не менее 10 взрывов, два человека пострадали.
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В Крыму в районе Новофедоровки произошла серия взрывов. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал Крючков. Глава республики Крым Сергей Аксенов уже выехал на место происшествия. «Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Ранее местные паблики сообщили, что со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. По информации агентства Readovka, произошло не менее 10 взрывов, два человека пострадали.