09 августа 2022

Дети из ЯНАО останутся в лагерях в Крыму несмотря на ЧП

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Родители переживали, но забирать детей не пытались Фото:

Несмотря на ЧП, которое произошло накануне на территории Крыма, дети из ЯНАО останутся в лагерях. Родители не намерены досрочно забирать детей с отдыха обратно в округ. По информации ямальских властей — угрозы нет.

«У нас количество ребят такое же, как и в начале смены. Ничего не изменилось. У родителей есть беспокойство, они звонят и интересуются ситуацией. Мы в свою очередь держим их в курсе новостей через соцсети и по телефону. Родители не обращались с просьбой досрочно забрать детей», — рассказали корреспонденту агентства в лагере «Smart Camp».

Аналогичная ситуация и в летнем оздоровительном детском лагере «Мандарин». «У нас уже все спокойно. Родители звонили, переживали, но детей забрать не хотели», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи. На данный момент ситуация стабильная. Девятого августа в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации минздрава республики, пострадали девять человек.

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Несмотря на ЧП, которое произошло накануне на территории Крыма, дети из ЯНАО останутся в лагерях. Родители не намерены досрочно забирать детей с отдыха обратно в округ. По информации ямальских властей — угрозы нет. «У нас количество ребят такое же, как и в начале смены. Ничего не изменилось. У родителей есть беспокойство, они звонят и интересуются ситуацией. Мы в свою очередь держим их в курсе новостей через соцсети и по телефону. Родители не обращались с просьбой досрочно забрать детей», — рассказали корреспонденту агентства в лагере «Smart Camp». Аналогичная ситуация и в летнем оздоровительном детском лагере «Мандарин». «У нас уже все спокойно. Родители звонили, переживали, но детей забрать не хотели», — уточнили там. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи. На данный момент ситуация стабильная. Девятого августа в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации минздрава республики, пострадали девять человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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