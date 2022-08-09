Дети из ЯНАО останутся в лагерях в Крыму несмотря на ЧП

10 августа 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Родители переживали, но забирать детей не пытались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на ЧП, которое произошло накануне на территории Крыма, дети из ЯНАО останутся в лагерях. Родители не намерены досрочно забирать детей с отдыха обратно в округ. По информации ямальских властей — угрозы нет. «У нас количество ребят такое же, как и в начале смены. Ничего не изменилось. У родителей есть беспокойство, они звонят и интересуются ситуацией. Мы в свою очередь держим их в курсе новостей через соцсети и по телефону. Родители не обращались с просьбой досрочно забрать детей», — рассказали корреспонденту агентства в лагере «Smart Camp». Аналогичная ситуация и в летнем оздоровительном детском лагере «Мандарин». «У нас уже все спокойно. Родители звонили, переживали, но детей забрать не хотели», — уточнили там. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи. На данный момент ситуация стабильная. Девятого августа в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации минздрава республики, пострадали девять человек.

Несмотря на ЧП, которое произошло накануне на территории Крыма, дети из ЯНАО останутся в лагерях. Родители не намерены досрочно забирать детей с отдыха обратно в округ. По информации ямальских властей — угрозы нет. «У нас количество ребят такое же, как и в начале смены. Ничего не изменилось. У родителей есть беспокойство, они звонят и интересуются ситуацией. Мы в свою очередь держим их в курсе новостей через соцсети и по телефону. Родители не обращались с просьбой досрочно забрать детей», — рассказали корреспонденту агентства в лагере «Smart Camp». Аналогичная ситуация и в летнем оздоровительном детском лагере «Мандарин». «У нас уже все спокойно. Родители звонили, переживали, но детей забрать не хотели», — уточнили там. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи. На данный момент ситуация стабильная. Девятого августа в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации минздрава республики, пострадали девять человек.