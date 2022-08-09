09 августа 2022
08 августа 2022

Власти ЯНАО пояснили, как ЧП в Крыму сказалось на детских лагерях

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь
Детские лагеря находятся далеко от места ЧП Фото:

Власти контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи — там ситуация стабильная. Учреждение находились на достаточном расстоянии от места, где сдетонировали боеприпасы. Об этом сообщил глава департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«Мониторим ситуацию в крымских лагерях, в которых отдыхают больше тысячи ямальских и волновахских детей, ситуация стабильная, изменений в режиме нет. Лагеря находятся на достаточном отдалении от места инцидента. Ситуация находится на региональном и на федеральном контроле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти получают информацию не только от руководства детских лагерей, но и от ямальских представителей, которые сейчас находятся в Крыму. Также Хайруллин прикрепил номера, по которым можно узнать ситуацию с детьми. «На всякий дублирую номера контактных телефонов для оперативной связи: окружная горячая линия +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации от Минздрава республики пострадали девять человек.

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Власти контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи — там ситуация стабильная. Учреждение находились на достаточном расстоянии от места, где сдетонировали боеприпасы. Об этом сообщил глава департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин. «Мониторим ситуацию в крымских лагерях, в которых отдыхают больше тысячи ямальских и волновахских детей, ситуация стабильная, изменений в режиме нет. Лагеря находятся на достаточном отдалении от места инцидента. Ситуация находится на региональном и на федеральном контроле», — говорится в сообщении. Отмечается, что власти получают информацию не только от руководства детских лагерей, но и от ямальских представителей, которые сейчас находятся в Крыму. Также Хайруллин прикрепил номера, по которым можно узнать ситуацию с детьми. «На всякий дублирую номера контактных телефонов для оперативной связи: окружная горячая линия +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации от Минздрава республики пострадали девять человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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