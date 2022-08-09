Власти ЯНАО пояснили, как ЧП в Крыму сказалось на детских лагерях

Детские лагеря находятся далеко от места ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти контролируют ситуацию в лагерях Крыма, в которых сейчас отдыхают дети с Ямала и Волновахи — там ситуация стабильная. Учреждение находились на достаточном расстоянии от места, где сдетонировали боеприпасы. Об этом сообщил глава департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«Мониторим ситуацию в крымских лагерях, в которых отдыхают больше тысячи ямальских и волновахских детей, ситуация стабильная, изменений в режиме нет. Лагеря находятся на достаточном отдалении от места инцидента. Ситуация находится на региональном и на федеральном контроле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти получают информацию не только от руководства детских лагерей, но и от ямальских представителей, которые сейчас находятся в Крыму. Также Хайруллин прикрепил номера, по которым можно узнать ситуацию с детьми. «На всякий дублирую номера контактных телефонов для оперативной связи: окружная горячая линия +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму на аэродроме «Саки» взорвались боеприпасы. По информации от Минздрава республики пострадали девять человек.