15 августа 2022

Пермский военный погиб в боях за село на севере ДНР

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Пермяк героически погиб в боях на Украине Фото:

Трагическую новость о гибели рядового пермяка на Украине сообщили в официальной группе Кунгурского муниципального округа. Сообщается, что Игорь Лепихин погиб в сражении за село Спорное.

«Игорь Лепихин героически погиб в боях за село Спорное на Украине 12 августа. Он был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой и всегда готов прийти на помощь», — говорится в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте».

Игорю Лепихину было 33 года, похороны состоятся 17 августа в селе Неволино Пермского края. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Трагическую новость о гибели рядового пермяка на Украине сообщили в официальной группе Кунгурского муниципального округа. Сообщается, что Игорь Лепихин погиб в сражении за село Спорное. «Игорь Лепихин героически погиб в боях за село Спорное на Украине 12 августа. Он был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой и всегда готов прийти на помощь», — говорится в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте». Игорю Лепихину было 33 года, похороны состоятся 17 августа в селе Неволино Пермского края. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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