Пермский военный погиб в боях за село на севере ДНР

16 августа 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Пермяк героически погиб в боях на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трагическую новость о гибели рядового пермяка на Украине сообщили в официальной группе Кунгурского муниципального округа. Сообщается, что Игорь Лепихин погиб в сражении за село Спорное. «Игорь Лепихин героически погиб в боях за село Спорное на Украине 12 августа. Он был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой и всегда готов прийти на помощь», — говорится в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте». Игорю Лепихину было 33 года, похороны состоятся 17 августа в селе Неволино Пермского края. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

Трагическую новость о гибели рядового пермяка на Украине сообщили в официальной группе Кунгурского муниципального округа. Сообщается, что Игорь Лепихин погиб в сражении за село Спорное. «Игорь Лепихин героически погиб в боях за село Спорное на Украине 12 августа. Он был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой и всегда готов прийти на помощь», — говорится в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте». Игорю Лепихину было 33 года, похороны состоятся 17 августа в селе Неволино Пермского края. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.