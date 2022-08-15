Пермский военный погиб в боях за село на севере ДНР

Трагическую новость о гибели рядового пермяка на Украине сообщили в официальной группе Кунгурского муниципального округа. Сообщается, что Игорь Лепихин погиб в сражении за село Спорное.
«Игорь Лепихин героически погиб в боях за село Спорное на Украине 12 августа. Он был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой и всегда готов прийти на помощь», — говорится в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте».
Игорю Лепихину было 33 года, похороны состоятся 17 августа в селе Неволино Пермского края. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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