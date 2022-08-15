15 августа 2022

Мэрия Салехарда не решит проблему с баром рядом с детсадом

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар DOGMA. Тюмень, пиво, паб, пивная, алкоголь, кафе, бар, пивной бар
Посетители бара разбрасывают бутылки и окурки в центре города Фото:

Жители Салехарда жалуются на ночной бар в центре города рядом с детским садом, посетители которого разбрасывают мусор и спят в нетрезвом состоянии на новых объектах благоустройства. При этом мэр города Алексей Титовский лишь призывает соблюдать чистоту в этом месте. Решить проблему могут сами жители, обратившись в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Есть возможность жителям написать коллективное исковое заявление в суд — об ограничении времени работы данного заведения. К нему необходимо будет приложить фото, видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении прав граждан, а также копии постановлений о привлечении к административной ответственности физического или юридического лица», — пояснили в мэрии.

Бар располагается на улице Мира, 17а. Ранее бизнесмены жаловались, что до реконструкции этого здания, к ним вламывались бомжи.

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Жители Салехарда жалуются на ночной бар в центре города рядом с детским садом, посетители которого разбрасывают мусор и спят в нетрезвом состоянии на новых объектах благоустройства. При этом мэр города Алексей Титовский лишь призывает соблюдать чистоту в этом месте. Решить проблему могут сами жители, обратившись в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Есть возможность жителям написать коллективное исковое заявление в суд — об ограничении времени работы данного заведения. К нему необходимо будет приложить фото, видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении прав граждан, а также копии постановлений о привлечении к административной ответственности физического или юридического лица», — пояснили в мэрии. Бар располагается на улице Мира, 17а. Ранее бизнесмены жаловались, что до реконструкции этого здания, к ним вламывались бомжи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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