Мэрия Салехарда не решит проблему с баром рядом с детсадом

16 августа 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Посетители бара разбрасывают бутылки и окурки в центре города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Салехарда жалуются на ночной бар в центре города рядом с детским садом, посетители которого разбрасывают мусор и спят в нетрезвом состоянии на новых объектах благоустройства. При этом мэр города Алексей Титовский лишь призывает соблюдать чистоту в этом месте. Решить проблему могут сами жители, обратившись в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Есть возможность жителям написать коллективное исковое заявление в суд — об ограничении времени работы данного заведения. К нему необходимо будет приложить фото, видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении прав граждан, а также копии постановлений о привлечении к административной ответственности физического или юридического лица», — пояснили в мэрии. Бар располагается на улице Мира, 17а. Ранее бизнесмены жаловались, что до реконструкции этого здания, к ним вламывались бомжи.

Жители Салехарда жалуются на ночной бар в центре города рядом с детским садом, посетители которого разбрасывают мусор и спят в нетрезвом состоянии на новых объектах благоустройства. При этом мэр города Алексей Титовский лишь призывает соблюдать чистоту в этом месте. Решить проблему могут сами жители, обратившись в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Есть возможность жителям написать коллективное исковое заявление в суд — об ограничении времени работы данного заведения. К нему необходимо будет приложить фото, видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении прав граждан, а также копии постановлений о привлечении к административной ответственности физического или юридического лица», — пояснили в мэрии. Бар располагается на улице Мира, 17а. Ранее бизнесмены жаловались, что до реконструкции этого здания, к ним вламывались бомжи.