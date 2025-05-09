Олимпийская чемпионка Щербакова приняла участие во встрече Путина и Цзиньпина

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Щербакова приняла участие в приветствии Си Цзиньпина в России
Щербакова приняла участие в приветствии Си Цзиньпина в России Фото:

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в церемонии приветствия китайского лидера Си Цзиньпина в России. Об этом она сообщила в соцсети Weibo.

"Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию", — написала Щербакова на своей странице в соцсети. Встреча состоялась в Кремле, когда Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Щербакова, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и являющаяся чемпионкой мира 2021 года. Сейчас спортсменка продолжает принимать участие в ледовых шоу.

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в церемонии приветствия китайского лидера Си Цзиньпина в России. Об этом она сообщила в соцсети Weibo. "Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию", — написала Щербакова на своей странице в соцсети. Встреча состоялась в Кремле, когда Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Щербакова, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и являющаяся чемпионкой мира 2021 года. Сейчас спортсменка продолжает принимать участие в ледовых шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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