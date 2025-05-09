Олимпийская чемпионка Щербакова приняла участие во встрече Путина и Цзиньпина

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в церемонии приветствия китайского лидера Си Цзиньпина в России. Об этом она сообщила в соцсети Weibo.
"Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию", — написала Щербакова на своей странице в соцсети. Встреча состоялась в Кремле, когда Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Щербакова, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и являющаяся чемпионкой мира 2021 года. Сейчас спортсменка продолжает принимать участие в ледовых шоу.
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