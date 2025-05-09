Канцлер Германии: Украина близка к 30-дневному перемирию

Соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие дни. Об этом сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Я очень надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине», — сказал Мерц в пятницу в Брюсселе. Его слова передает Bild. Канцлер ФРГ считает, что после трехдневного прекращения огня, объявленного Россией, высока вероятность его продления до 30 дней, что может открыть путь к мирным переговорам.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что после завершения выходных начнется этап «серьезных переговоров» по урегулированию украинской ситуации, пишет RT. Он подчеркнул, что по результатам состоявшегося накануне телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом ожидает от американской стороны усиления «давления на Россию».
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