Спутники Илона Маска были обнаружены в ночном небе над Пермью. Фото

18 августа 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

О запуске спутников Маска на орбиту Земли заговорили в 2020 году Фото: spacePD/pickupimage Спутники системы Starlink (принадлежит американскому инженеру и предпринимателю Илону Маску) попали в объектив камеры пермских астрономов-любителей. Это случилось в полночь с 13 на 14 августа, когда пермяки наблюдали за метеоритным потоком Персеиды. «Как выглядят спутники Starlink? Вот так! Так как камера снимала в режиме выдержки, то на фото получился яркий трек», — написано в группе сообщества астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также даны такие разъяснения к приложенной фотографии. Ниже трека располагается рассеянное звездное скопление Плеяды. Ниже справа можно заметить красноватый Марс. О том, что российская спутниковая система связи «Сфера» обойдется производителям в 0,8 трлн рублей, URA.RU писало летом прошлого года. С ее помощью в Роскосмосе планировали к 2024 году обеспечить повсеместный широкополосный интернет и связь, в том числе на Северном морском пути. Предполагалось, что «Сфера» станет российским аналогом программы Starlink. К тому времени Илон Маск уже вывел на орбиту порядка 60 спутников. Чего только не увидишь, наблюдая за звездном небом Фото: VK, астроклуб «Телескоп»

Спутники системы Starlink (принадлежит американскому инженеру и предпринимателю Илону Маску) попали в объектив камеры пермских астрономов-любителей. Это случилось в полночь с 13 на 14 августа, когда пермяки наблюдали за метеоритным потоком Персеиды. «Как выглядят спутники Starlink? Вот так! Так как камера снимала в режиме выдержки, то на фото получился яркий трек», — написано в группе сообщества астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также даны такие разъяснения к приложенной фотографии. Ниже трека располагается рассеянное звездное скопление Плеяды. Ниже справа можно заметить красноватый Марс. О том, что российская спутниковая система связи «Сфера» обойдется производителям в 0,8 трлн рублей, URA.RU писало летом прошлого года. С ее помощью в Роскосмосе планировали к 2024 году обеспечить повсеместный широкополосный интернет и связь, в том числе на Северном морском пути. Предполагалось, что «Сфера» станет российским аналогом программы Starlink. К тому времени Илон Маск уже вывел на орбиту порядка 60 спутников.