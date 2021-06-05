Рогозин попросил почти триллион рублей на соперничество с Маском

Программа «Сфера» обойдется в 0,8 трлн рублей, сообщил Дмитрий Рогозин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российская спутниковая система связи «Сфера» обойдется в 0,8 трлн рублей, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, более половины этой суммы — внебюджетные средства.

«Создание системы связи „Сфера“ обойдется в 0,8 трлн рублей, из них 500 млрд рублей — внебюджетные средства», — сообщил Рогозин на Петербургском международном экономическому форуме, который проходит со 2 по 5 июня. Трансляция выступлений идет на официальном сайте мероприятия.

Программа «Сфера» — это спутниковая группировка из более чем 600 космических аппаратов. С ее помощью Роскосмос планирует к 2024 году обеспечить широкополосный интернет и связь, в том числе на Северном морском пути, сообщает RT.

«Сфера» станет российским аналогом программы Starlink американского инженера и предпринимателя Илона Маска. В прошлом году он вывел на орбиту первые 60 спутников, которые обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету. Всего предполагается зaпуск около 12 тысяч спутников, передает «Национальная служба новостей».