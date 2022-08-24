В Белозерке хотят запретить парковку для водителей из-за того, что они оставляют машины на тротуаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Белозерского округа вручную нарисовала границу тротуара возле дома культуры. Но водители отказываются признавать нарисованную «сплошную» и продолжают ставить машины на пешеходной зоне. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пишет официальный представитель администрации округа Николай Лифинцев.

«Специалисты администрации Белозерского округа отделили белой линией тротуар возле сквера районного дома культуры (РДК). Вышло не очень ровно, поскольку делали это кистью, но все же заметно. И вот первая реакция водителей, вернее — никакой реакции. Возможно, запрет парковки в этом месте и соответствующие знаки изменят ситуацию. Но некоторых отчаянных, пожалуй, и бетонные отбойники не остановят», — пишет Лифинцев.

В администрации URA.RU ответили, что вопросами тротуаров в округе занимается главный специалист по градостроительной деятельности Вячеслав Гиндулин. Получить оперативный комментарий от него не удалось.

До этого, 19 августа, жительница Белозерки жаловалась в группе «ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте», что не может пройти по тротуару с коляской из-за припаркованных машин. Из-за этого ей и другим пешеходам приходилось обходить автомобили по проезжей части.

Ранее URA.RU писало, что после ремонта дороги на проспекте маршала Голикова в Кургане не восстановили тротуары. В том числе жители пожаловались на отсутствие ограждений проезжей части и тротуаров.

Жители Белозерки пожаловались на водителей, которые ставят машины на пешеходную часть дороги ИС «Белозерское», соцсеть «ВКонтакте»