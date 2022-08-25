Руководитель филармонии в Кургане оказался втянут в скандал

Курганские музыканты заявили, что замдиректора филармонии присвоил деньги за их концерты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы подозревают одного из руководителей филармонии — Курганского театрального-концертного объединения (КТКО) в том, что он присвоил себе около 60 тысяч рублей за выступления местных музыкантов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников из музыкальной сферы. Сам мужчина все обвинения называет ложными.

«Филармония организовывала и оплачивала новогодний тур по районам, для этого были приглашены музыканты проекта „Квартирник 45“. Группа отыграла концерты, но деньги им не выплатили, поскольку вся их деятельность держалась на добровольных началах. Позже они узнали, что за эти концерты были выплачены около 60 тысяч рублей на счет руководителя КТКО», — говорит источник, близкий к коллективу филармонии. Информацию о возможном долге URA.RU подтвердили еще три музыканта.

По открытым данным группы «Курганского театрально-концертного объединения» в соцсети «ВКонтакте», новогодний гастрольный тур был анонсирован и проходил в период с 3 по 9 января 2022 года в Далматовском, Каргапольском, Белозерском и Варгашинском районах. Билеты на концерты продавались по 100 рублей.

В разговоре с URA.RU сотрудник, подозреваемый в присвоении средств, отметил, что данная информация является ложной. « Мне это видится дезинформацией, поскольку у меня много недоброжелателей и завистников», — сообщил руководитель. Получить оперативный комментарий от руководства объединения не удалось. На звонок в приемную никто не ответил.