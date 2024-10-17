Киркоров с тату, Шуфутинский с молодой женой: звезды оторвались на премии «Виктория»

Гала-ужин национальной музыкальной премии «Виктория» на сей раз получился по-настоящему звездным. От артистов в этот вечер буквально рябило в глазах. Самые яркие моменты светского мероприятия — в материале URA.RU.
Филипп Киркоров пришел одним из первых: в этот вечер он попал в номинацию «Лучший певец». Поп-король появился на праздничном вечере вместе со своей нынешней фавориткой, певицей Марго. Журналисты заметили на руке поп-короля новые татуировки. К «татушкам» Киркоров пристрастился около года назад. Теперь его руки, ноги и грудь украшают драконы и змеи, а на спине изображен фамильный герб. Впрочем, на достигнутом Филипп останавливаться не собирается.
«Готовлюсь к следующему лету, — пояснил Киркоров. — Кое-что я еще не доделал, сделаю обязательно. Но вам пока не скажу, что именно хочу. Знаете поговорку: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах“.
Яна Рудковская на гала-ужине долго общалась с отцом-основателем «Виктории» Михаилом Гуцериевым. Яна на светский раут пришла одна — без мужа Евгения Плющенко, который, как известно, посещать вечеринки не очень любит.
Михаил Шуфутинский, в отличие от Рудковской, появился вместе со своей супругой Светланой, которая моложе его почти на 30 лет. Со стороны пара смотрелась очень счастливой. «Мы просто любим друг друга, вот и все», — раскрыл Михаил Захарович рецепт семейного счастья.
Светлана весь вечер трепетно ухаживала за «королем шансона». Сам певец жаловался на график: он у него насыщенный. «Пока люди хотят меня видеть, надо работать», — заявил певец.
На вечеринке Шуфутинский получил немало комплиментов от коллег. Ведущая Яна Чурикова, увидев его в зале, не могла скрыть своего восхищения. «Мой любимчик», — восторгалась со сцены Чурикова.
79-летний Юрий Антонов выглядел весьма бодрым и энергичным. Проблемы с ногой, который преследовали его последние несколько лет, судя по всему, полностью отступили. «Я зарядку не делаю, живу за городом и наслаждаюсь пением птиц», — заявил артист.
В этот вечер Антонову тоже оказывали немало внимания: мэтр не так часто радует своими выходами в свет. Игорь Крутой приветствовал его прямо со сцены. Композитор на гала-ужине ностальгировал, вспоминая начало своего творческого пути.
«В 1987 году я впервые получил „Песню года“ за „Мадонну“ в исполнении Саши Серова, — заявил маэстро. — В тот год было много хороших песен и артистов: Игорь Тальков с „Чистыми прудами“, Ира Аллегрова, Крис Кельми, Миша Муромов с „Яблоками на снегу“...»
Игорь Крутой продолжил: «В то время я жил в коммуналке, а Саша Серов снимал вторую комнату. Как-то я вернулся с гастролей, где заработал 300 рублей. Саша тоже приехал и привез 1000 рублей и два телевизора. Я у него спрашивал: „Где ты был?“. „По стадионам чесал!“ — ответил мне Саша. „Как? — удивился я. — У тебя же всего несколько песен!“. „А я их по три раза исполнял“, — сказал Серов. Тогда все эти песни в каждом ресторане исполняли по десять раз за вечер. Я хочу пожелать нашей премии песен такого уровня и больших, крупных исполнителей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.