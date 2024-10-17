Курганская пенсионерка на такси увезла 8 миллионов рублей аферистам в Челябинск

В Кургане 67-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников спецслужб и банка убедили ее передать им восемь миллионов рублей. Пенсионерка поверила злоумышленникам и лично съездила на такси в Челябинск, чтобы отдать деньги аферистам. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области.
«Потерпевшей позвонили и сказали, что работники бухгалтерии продали персональные данные сотрудников организации, в результате чего с ее банковского счета могут быть переведены денежные средства недружественному государству», — информирует сайт курганского УМВД. Для передачи наличных денег мошенники вызвали потерпевшей такси до Челябинска и обратно. Ущерб превысил восемь миллионов рублей.
Мошенники использовали сложную схему, убедив женщину в том, что ее действия помогут предотвратить утечку важной информации и избежать уголовной ответственности за государственную измену. Злоумышленники организовали видеосвязь и аудиозаписи, чтобы убедить женщину в реальности происходящего.
После получения денег мошенники снова отправили пенсионерку в банк за кредитом. Когда женщина осознала обман благодаря банковским работникам, она обратилась в полицию для расследования инцидента.
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