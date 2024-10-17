Курганская пенсионерка на такси увезла 8 миллионов рублей аферистам в Челябинск

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Пенсионерка из Кургана отдала мошенникам 8 млн рублей
Пенсионерка из Кургана отдала мошенникам 8 млн рублей Фото:

В Кургане 67-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников спецслужб и банка убедили ее передать им восемь миллионов рублей. Пенсионерка поверила злоумышленникам и лично съездила на такси в Челябинск, чтобы отдать деньги аферистам. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области.  

«Потерпевшей позвонили и сказали, что работники бухгалтерии продали персональные данные сотрудников организации, в результате чего с ее банковского счета могут быть переведены денежные средства недружественному государству», — информирует сайт курганского УМВД. Для передачи наличных денег мошенники вызвали потерпевшей такси до Челябинска и обратно. Ущерб превысил восемь миллионов рублей.

Мошенники использовали сложную схему, убедив женщину в том, что ее действия помогут предотвратить утечку важной информации и избежать уголовной ответственности за государственную измену. Злоумышленники организовали видеосвязь и аудиозаписи, чтобы убедить женщину в реальности происходящего.

После получения денег мошенники снова отправили пенсионерку в банк за кредитом. Когда женщина осознала обман благодаря банковским работникам, она обратилась в полицию для расследования инцидента.

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В Кургане 67-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников спецслужб и банка убедили ее передать им восемь миллионов рублей. Пенсионерка поверила злоумышленникам и лично съездила на такси в Челябинск, чтобы отдать деньги аферистам. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области.   «Потерпевшей позвонили и сказали, что работники бухгалтерии продали персональные данные сотрудников организации, в результате чего с ее банковского счета могут быть переведены денежные средства недружественному государству», — информирует сайт курганского УМВД. Для передачи наличных денег мошенники вызвали потерпевшей такси до Челябинска и обратно. Ущерб превысил восемь миллионов рублей. Мошенники использовали сложную схему, убедив женщину в том, что ее действия помогут предотвратить утечку важной информации и избежать уголовной ответственности за государственную измену. Злоумышленники организовали видеосвязь и аудиозаписи, чтобы убедить женщину в реальности происходящего. После получения денег мошенники снова отправили пенсионерку в банк за кредитом. Когда женщина осознала обман благодаря банковским работникам, она обратилась в полицию для расследования инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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