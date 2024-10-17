Полпред Жога вошел в попечительский совет «Ельцин Центра»

17 октября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Артему Жоге полагается по должности быть в составе попечительского совета Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин Центра», сменив на этом посту своего предшественника Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы президентского центра. «Членом попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в УрФО 49-летний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева», — говорится в посте. В попечительский совет ЕЦ по должности также входят глава администрации президента Антон Вайно и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, остальных членов назначают персонально. «Вот уже десятый год попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой „Ельцин Центра“, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты, как того требует Устав нашей организации», — добавили в ЕЦ. Жога был назначен на пост полпреда 2 октября. Больше о его биографии — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин Центра», сменив на этом посту своего предшественника Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы президентского центра. «Членом попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в УрФО 49-летний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева», — говорится в посте. В попечительский совет ЕЦ по должности также входят глава администрации президента Антон Вайно и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, остальных членов назначают персонально. «Вот уже десятый год попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой „Ельцин Центра“, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты, как того требует Устав нашей организации», — добавили в ЕЦ. Жога был назначен на пост полпреда 2 октября. Больше о его биографии — в сбойке URA.RU.