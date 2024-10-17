Полпред Жога вошел в попечительский совет «Ельцин Центра»

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин Центра», сменив на этом посту своего предшественника Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы президентского центра.
«Членом попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в УрФО 49-летний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева», — говорится в посте.
В попечительский совет ЕЦ по должности также входят глава администрации президента Антон Вайно и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, остальных членов назначают персонально. «Вот уже десятый год попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой „Ельцин Центра“, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты, как того требует Устав нашей организации», — добавили в ЕЦ.
Жога был назначен на пост полпреда 2 октября. Больше о его биографии — в сбойке URA.RU.
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