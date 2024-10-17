Полпред Жога вошел в попечительский совет «Ельцин Центра»

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Международная специализированная выставка «Дорога». Екатеринбург, жога артем
Артему Жоге полагается по должности быть в составе попечительского совета Фото:

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин Центра», сменив на этом посту своего предшественника Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы президентского центра.

«Членом попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в УрФО 49-летний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева», — говорится в посте.

В попечительский совет ЕЦ по должности также входят глава администрации президента Антон Вайно и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, остальных членов назначают персонально. «Вот уже десятый год попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой „Ельцин Центра“, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты, как того требует Устав нашей организации», — добавили в ЕЦ.

Жога был назначен на пост полпреда 2 октября. Больше о его биографии — в сбойке URA.RU.

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Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин Центра», сменив на этом посту своего предшественника Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы президентского центра. «Членом попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина стал новый полпред президента в УрФО 49-летний Артем Жога. Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева», — говорится в посте. В попечительский совет ЕЦ по должности также входят глава администрации президента Антон Вайно и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, остальных членов назначают персонально. «Вот уже десятый год попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой „Ельцин Центра“, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты, как того требует Устав нашей организации», — добавили в ЕЦ. Жога был назначен на пост полпреда 2 октября. Больше о его биографии — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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