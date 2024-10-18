Украинский пленный пожаловался на предательство в рядах ВСУ

Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: мы попали на передовую обманом
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Пленный Тагеев заявил, что командование их обмануло
Пленный Тагеев заявил, что командование их обмануло Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудника ТЦК Киевской области Руслана Тагеева, сдавшегося в российский плен, отправили на передовую обманом. Он назвал эту ситуацию предательством.

«Вы, говорил он [ротный], никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам „ноль“ не пойдете. <…> Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось как получилось. Получается, да [наврал]», — поделился Тагеев с журналистами РИА Новости.

По словам пленного украинского бойца, им поставили задачу наблюдать и отправили на позиции, оказавшиеся простой ямой. Утром следующего дня солдат атаковали силы российской армии. Тагеев рассказал, что с начала спецоперации служил в броварском РТЦК, а 3 сентября этого года был отправлен в одну из бригад ВСУ на донецком направлении. При этом у бойца были проблемы со здоровьем.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Виктор Исаев заявил, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о заботе за каждую человеческую жизнь являются ложью. Как заявил Исаев, новобранцев ВСУ отправляют на фронт после поверхностной медкомиссии и без должной подготовки.

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Сотрудника ТЦК Киевской области Руслана Тагеева, сдавшегося в российский плен, отправили на передовую обманом. Он назвал эту ситуацию предательством. «Вы, говорил он [ротный], никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам „ноль“ не пойдете. <…> Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось как получилось. Получается, да [наврал]», — поделился Тагеев с журналистами РИА Новости. По словам пленного украинского бойца, им поставили задачу наблюдать и отправили на позиции, оказавшиеся простой ямой. Утром следующего дня солдат атаковали силы российской армии. Тагеев рассказал, что с начала спецоперации служил в броварском РТЦК, а 3 сентября этого года был отправлен в одну из бригад ВСУ на донецком направлении. При этом у бойца были проблемы со здоровьем. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Виктор Исаев заявил, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о заботе за каждую человеческую жизнь являются ложью. Как заявил Исаев, новобранцев ВСУ отправляют на фронт после поверхностной медкомиссии и без должной подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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