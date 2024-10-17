Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L

17 октября 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

В новом пакете помощи Украине находятся ракеты AIM-9L и различные снаряды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отправит Киеву управляемые ракеты (УР) AIM-9L. Об этом говорится на сайте правительства федеративной республики. «В процессе подготовки к поставке находятся управляемые ракеты AIM-9L, 4 тыс. ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird. Две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тыс. снарядов калибра 40 мм, зимняя одежда», — говорится в сообщении. Новый пакет также включает в себя управляемые ракеты (УР) Sea Sparrow, 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Киев также получит боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM, 4 бронемашины MRAP. Ранее Британия и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже Британия разрабатывает предложения по дальнобойным ударам Украины по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия отправит Киеву управляемые ракеты (УР) AIM-9L. Об этом говорится на сайте правительства федеративной республики. «В процессе подготовки к поставке находятся управляемые ракеты AIM-9L, 4 тыс. ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird. Две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тыс. снарядов калибра 40 мм, зимняя одежда», — говорится в сообщении. Новый пакет также включает в себя управляемые ракеты (УР) Sea Sparrow, 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Киев также получит боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM, 4 бронемашины MRAP. Ранее Британия и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже Британия разрабатывает предложения по дальнобойным ударам Украины по России.