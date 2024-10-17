Правительство РФ утвердило правила выплат участникам спецоперации

18 октября 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Размер ежемесячной компенсации участникам СВО составит 100% пенсии за выслугу лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кабмин установил правила выплат ежемесячных компенсаций для участников спецоперации (СВО). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов. Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на СВО. Новость по теме Правительство заложило в бюджет почти половину денег на соцразвитие: на что потратят средства «Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах. Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту. Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабмин установил правила выплат ежемесячных компенсаций для участников спецоперации (СВО). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов. Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на СВО. «Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах. Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту. Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета.