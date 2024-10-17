Правительство РФ утвердило правила выплат участникам спецоперации

Кабмин установил правила выплат ежемесячных компенсаций для участников спецоперации (СВО). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов. Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на СВО.
«Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах. Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту.
Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета.
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Кабмин установил правила выплат ежемесячных компенсаций для участников спецоперации (СВО). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов. Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на СВО. «Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах. Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту. Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета.