17 октября 2024

Правительство РФ утвердило правила выплат участникам спецоперации

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Размер ежемесячной компенсации участникам СВО составит 100% пенсии за выслугу лет Фото:

Кабмин установил правила выплат ежемесячных компенсаций для участников спецоперации (СВО). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов. Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на СВО.

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«Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах. Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту.

Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета.

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Кабмин установил правила выплат ежемесячных компенсаций для участников спецоперации (СВО). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов. Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на СВО. «Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — говорится в документах. Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту. Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с первого октября 2025 года. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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