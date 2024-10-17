Орешкин пообещал, что дешевого труда в России больше не будет

17 октября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин пообещал рост зарплат в стране Фото: Роман Наумов © URA.RU В России дешевого труда больше не будет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он подчеркнул, что уже наблюдается рост зарплат в стране. «Осознание должно прийти — дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, они будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин в ходе выступления на форуме «Производительность 360». Трансляция проводится на официальном сайте проекта. Он отметил, что, если дефицит кадров и наблюдается в РФ, это происходит в связи с неэффективной работой руководителей компаний, так как у них не хватает управленческих навыков. Форум «Производительность 360» проходит ежегодно. В ходе мероприятия представители бизнеса делятся друг с другом навыками повышения производительности. В форуме также участвуют представители органов власти, предприниматели и топ-менеджеры. Ранее РБК также отмечало, что в России зарплаты руководителей выросли почти в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России дешевого труда больше не будет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он подчеркнул, что уже наблюдается рост зарплат в стране. «Осознание должно прийти — дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, они будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин в ходе выступления на форуме «Производительность 360». Трансляция проводится на официальном сайте проекта. Он отметил, что, если дефицит кадров и наблюдается в РФ, это происходит в связи с неэффективной работой руководителей компаний, так как у них не хватает управленческих навыков. Форум «Производительность 360» проходит ежегодно. В ходе мероприятия представители бизнеса делятся друг с другом навыками повышения производительности. В форуме также участвуют представители органов власти, предприниматели и топ-менеджеры. Ранее РБК также отмечало, что в России зарплаты руководителей выросли почти в два раза.