Орешкин пообещал, что дешевого труда в России больше не будет

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Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 28 мая 2024. Москва, орешкин максим
Максим Орешкин пообещал рост зарплат в стране Фото:

В России дешевого труда больше не будет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он подчеркнул, что уже наблюдается рост зарплат в стране.

«Осознание должно прийти — дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, они будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин в ходе выступления на форуме «Производительность 360». Трансляция проводится на официальном сайте проекта. Он отметил, что, если дефицит кадров и наблюдается в РФ, это происходит в связи с неэффективной работой руководителей компаний, так как у них не хватает управленческих навыков.

Форум «Производительность 360» проходит ежегодно. В ходе мероприятия представители бизнеса делятся друг с другом навыками повышения производительности. В форуме также участвуют представители органов власти, предприниматели и топ-менеджеры. Ранее РБК также отмечало, что в России зарплаты руководителей выросли почти в два раза.

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В России дешевого труда больше не будет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он подчеркнул, что уже наблюдается рост зарплат в стране. «Осознание должно прийти — дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, они будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин в ходе выступления на форуме «Производительность 360». Трансляция проводится на официальном сайте проекта. Он отметил, что, если дефицит кадров и наблюдается в РФ, это происходит в связи с неэффективной работой руководителей компаний, так как у них не хватает управленческих навыков. Форум «Производительность 360» проходит ежегодно. В ходе мероприятия представители бизнеса делятся друг с другом навыками повышения производительности. В форуме также участвуют представители органов власти, предприниматели и топ-менеджеры. Ранее РБК также отмечало, что в России зарплаты руководителей выросли почти в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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