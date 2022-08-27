Байдена уличили в желании извлечь выгоду из ситуации на Украине

Президент США Джо Байден, оказывая военную помощь Украине, делает это для того, чтобы прежде всего извлечь из этого выгоду для США. Так считает аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
«Анализируя решение администрации Джозефа Байдена выделить новый пакет помощи Украине, не стоит сбрасывать со счетов и внутриполитические мотивы. Как известно, эта инициатива предполагает не направление Киеву вооружений из уже существующих запасов, а заказы на его изготовление для американской оборонной промышленности. Демпартия США вполне может попытаться использовать этот аргумент накануне осенних промежуточных выборов в Конгресс», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, теперь сторонники правящей партии смогут в любой момент подчеркнуть, что помощь Киеву означает и новые рабочие места для американских граждан.
Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине.
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