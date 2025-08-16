Минобороны: ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Ростовской областью

ПВО уничтожает БПЛА над Россией
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа в небе над Ростовской областью вечером 15 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«15 августа с 22.55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над территорией Ростовской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее российские власти отмечали рост числа попыток атак со стороны ВСУ на приграничные регионы, включая Донецкую и Курскую области. Силовые структуры заявляют, что подобные действия Украины связаны с попытками повлиять на ход переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. В результате атак за последние сутки фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры и временные перебои в работе транспорта.

По официальной информации, пострадавших среди мирного населения и разрушений на территории Ростовской области, где были сбиты беспилотники, не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем региональных экстренных служб.

