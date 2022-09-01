В Тобольском районе 16-летний подросток притворился пострадавшим в аварии пешеходом и скрыл от полицейских, что он угнал автомобиль, на котором и попал в аварию. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. Также выяснилось, что в деле есть еще один подозреваемый.
«В областную больницу №3 г. Тобольска поступил с травмами 16-летний подросток, который рассказал о том, что в д. Полуянова в час ночи его сбил неизвестный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП. На место оперативно выехал наряд ДПС для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники ГИБДД нашли «ВАЗ 21150» в кювете, после чего установили, что машина была угнана. По предварительным данным, транспорт похитил сам школьник.
«Несовершеннолетний, нарушив правила стоянки транспорта, допустил самопроизвольное его движение, в результате чего и пострадал», — уточнили там детали произошедшего. При осмотре автомобиля сотрудники также обнаружили, что в нем нет аккумулятора. Выяснилось, что он оказался у водителя, который подвозил подростка после аварии до больницы.
Фото: группа « Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа « Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте»
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В Тобольском районе 16-летний подросток притворился пострадавшим в аварии пешеходом и скрыл от полицейских, что он угнал автомобиль, на котором и попал в аварию. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. Также выяснилось, что в деле есть еще один подозреваемый. «В областную больницу №3 г. Тобольска поступил с травмами 16-летний подросток, который рассказал о том, что в д. Полуянова в час ночи его сбил неизвестный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП. На место оперативно выехал наряд ДПС для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники ГИБДД нашли «ВАЗ 21150» в кювете, после чего установили, что машина была угнана. По предварительным данным, транспорт похитил сам школьник. «Несовершеннолетний, нарушив правила стоянки транспорта, допустил самопроизвольное его движение, в результате чего и пострадал», — уточнили там детали произошедшего. При осмотре автомобиля сотрудники также обнаружили, что в нем нет аккумулятора. Выяснилось, что он оказался у водителя, который подвозил подростка после аварии до больницы.