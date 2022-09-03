Жительница Тобольска вырастила на даче урожай арбузов. Фото

Жительница Тобольска вырастила на даче урожай арбузов

04 сентября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Тоболячка второй год выращивает на даче арбузы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тобольска Татьяна Шаймуратова вырастила на своем дачном участке урожай арбузов. Об этом URA.RU сообщила дочь женщины Юлия Шаймуратова. Выращивать ягоду тоболячка начала в 2021 году. «Как-то в соцсетях она [мама Юлии] увидела, что знакомая в теплице вырастила арбузы, правда маленькие, но, по рассказам, средней сладости. Ее вдохновил этот пример и захотелось поэкспериментировать. Мама — активный пользователь YouTube, поэтому стала изучать там чужой опыт по выращиванию бахчевых, стала читать литературу на эту тему, смотреть лайфхаки, выбирать семена у опытных агрономов. И так посадила первые семечки. А они взяли и взошли», — рассказала URA.RU Юлия Шаймуратова. Изначально родственники несерьезно отнеслись к увлечению Татьяны. Но все равно поддержали женщину в выращивании арбузов. «Мама сняла свой первый урожай в прошлом году, занимается этим второй год. Сначала скептически отнеслись: все-таки Сибирь, непостоянная погода, суровые условия. Но у нас в семье принято поддерживать любые увлечения, поэтому оказали всю необходимую помощь», — отметила тоболячка. Фото: архив Юлии Шаймуратовой Фото: архив Юлии Шаймуратовой

Жительница Тобольска Татьяна Шаймуратова вырастила на своем дачном участке урожай арбузов. Об этом URA.RU сообщила дочь женщины Юлия Шаймуратова. Выращивать ягоду тоболячка начала в 2021 году. «Как-то в соцсетях она [мама Юлии] увидела, что знакомая в теплице вырастила арбузы, правда маленькие, но, по рассказам, средней сладости. Ее вдохновил этот пример и захотелось поэкспериментировать. Мама — активный пользователь YouTube, поэтому стала изучать там чужой опыт по выращиванию бахчевых, стала читать литературу на эту тему, смотреть лайфхаки, выбирать семена у опытных агрономов. И так посадила первые семечки. А они взяли и взошли», — рассказала URA.RU Юлия Шаймуратова. Изначально родственники несерьезно отнеслись к увлечению Татьяны. Но все равно поддержали женщину в выращивании арбузов. «Мама сняла свой первый урожай в прошлом году, занимается этим второй год. Сначала скептически отнеслись: все-таки Сибирь, непостоянная погода, суровые условия. Но у нас в семье принято поддерживать любые увлечения, поэтому оказали всю необходимую помощь», — отметила тоболячка.