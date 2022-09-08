Глава курганского округа рассказал о проблемах во времена Богомолова

Глава Сафакулево в Курганской области: во времена Богомолова у нас были долги

Ансар Ахметжанов (на фото) признался, что в период руководства экс-губернатора Богомолова у мэрии Сафакулево были долги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Сафакулевского округа Ансар Ахметжанов вспомнил о финансовых проблемах и задолженностях у районной администрации во времена, когда Курганской областью руководил экс-губернатор Олег Богомолов. Об этом Ахметжанов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 2001 по 2014 год [с 1996 по 2014 годы Курганскую область возглавлял Олег Богомолов] я работал в районном финансовом отделе. Начало моей работы в финотделе пришлось на сложный период: задолженности по зарплатам, детским пособиям, за электроэнергию, уголь и многое другое. Бюджет района имел долг, не считая бюджетной ссуды, которая в 7 раз превышала собственные доходы бюджета. Тогда казалось, что это безвозвратная долговая яма», — говорится в посте, приуроченному к прошедшему 8 сентября Дню финансиста. Он отметил, что благодаря системной работе администрации удалось нарастить доходы, погасить долги и стать одним из самых успешных районов области в финансовой сфере.

По словам Ахметжанова, в регионе происходят положительные преобразования, а именно ремонт дорог, больниц и школ. «Эти процессы требуют от нас еще большей ответственности и бережного отношения к бюджетным деньгам», — заключил глава округа.

До этого URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков задумал вернуть в большую политику бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-губернатора Олега Богомолова. Также были названы кандидатуры бывшего замгубернатора Александра Мазеина и экс-главы Шадринска Людмилы Новиковой.