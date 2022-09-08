Тюменские власти заплатят миллионы за забор на кладбище

09 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Ограждение вокруг кладбища в Тюменской области должно быть сделано из металла Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские власти готовы заплатить более четырех миллионов рублей за ограждение на кладбище. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по устройству ограждения кладбища, расположенного на территории муниципального образования поселок Боровский в Тюменской области, автомобильная дорога „Тюмень — Боровский — Богандинский“ 12 километр. Начальная цена 4273924 рубля», — указано в документации. Общая протяженность сторон кладбища составляет 1272 метра. Важным требованием является материал забора — он должен быть металлическим. Работы подрядчику необходимо выполнить к первому декабря текущего года. Забор должен «прослужить» не менее трех лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области женщина провалилась в могилу на кладбище. Сотрудники МЧС прокомментировали данное происшествие.

Тюменские власти готовы заплатить более четырех миллионов рублей за ограждение на кладбище. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по устройству ограждения кладбища, расположенного на территории муниципального образования поселок Боровский в Тюменской области, автомобильная дорога „Тюмень — Боровский — Богандинский“ 12 километр. Начальная цена 4273924 рубля», — указано в документации. Общая протяженность сторон кладбища составляет 1272 метра. Важным требованием является материал забора — он должен быть металлическим. Работы подрядчику необходимо выполнить к первому декабря текущего года. Забор должен «прослужить» не менее трех лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области женщина провалилась в могилу на кладбище. Сотрудники МЧС прокомментировали данное происшествие.