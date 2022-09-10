10 сентября 2022
09 сентября 2022

Тюменские школьники стали призерами всероссийского конкурса

Тюменские школьники стали призерами всероссийского конкурса «Рободрон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж про якутских ученых. Якутск, робот, электроника, изобретения, робототехника, инновации, стол изобретателя, стол электронщика
Проект робота, созданный тюменскими школьниками, занял третье место на фестивале Фото:

Школьники из Тюменской области заняли третье место на всероссийском научном фестивале «Рободрон». Никита Созонов и Семен Мальгин создали проект плавающего робота-эколога.

«Эксперты определили победителей и выдели три проекта, среди которых плавающий робот-эколог (Никита Созонов и Семен Мальгин, Тюменская область)», — передает информационное агентство REGNUM. Первое место занял проект робота-спасателя школьников из Московской области, второе — беспилотный летательный аппарат ребят из Самарской области.

Научный фестиваль «Рободрон» проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 сентября. Активисты Российского движения школьников (РДШ) представляли свои проекты перед ведущими специалистами в области робототехники.

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Школьники из Тюменской области заняли третье место на всероссийском научном фестивале «Рободрон». Никита Созонов и Семен Мальгин создали проект плавающего робота-эколога. «Эксперты определили победителей и выдели три проекта, среди которых плавающий робот-эколог (Никита Созонов и Семен Мальгин, Тюменская область)», — передает информационное агентство REGNUM. Первое место занял проект робота-спасателя школьников из Московской области, второе — беспилотный летательный аппарат ребят из Самарской области. Научный фестиваль «Рободрон» проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 сентября. Активисты Российского движения школьников (РДШ) представляли свои проекты перед ведущими специалистами в области робототехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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