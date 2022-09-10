Тюменские школьники стали призерами всероссийского конкурса «Рободрон»

Проект робота, созданный тюменскими школьниками, занял третье место на фестивале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Школьники из Тюменской области заняли третье место на всероссийском научном фестивале «Рободрон». Никита Созонов и Семен Мальгин создали проект плавающего робота-эколога.

«Эксперты определили победителей и выдели три проекта, среди которых плавающий робот-эколог (Никита Созонов и Семен Мальгин, Тюменская область)», — передает информационное агентство REGNUM. Первое место занял проект робота-спасателя школьников из Московской области, второе — беспилотный летательный аппарат ребят из Самарской области.

Научный фестиваль «Рободрон» проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 сентября. Активисты Российского движения школьников (РДШ) представляли свои проекты перед ведущими специалистами в области робототехники.