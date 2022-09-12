Жители Тобольска не успевают попасть на прием к врачу из-за огромных очередей

В Тобольске очередь на прием к врачу может длиться часами Фото: Размик Закарян © URA.RU

В городских поликлиниках Тобольска собираются огромные очереди, из-за которых некоторые пациенты не успевают попасть на прием. Об этом рассказали сами жители города в соцсетях. Там также отметили, что иногда ожидание длится до конца рабочего дня, из-за чего люди не попадают к врачу.

«Сегодня в детской поликлинике в неотложке работает один кабинет. Позвонила в департамент, там сказали: „а что мы сделаем“. И только в полседьмого открыли второй кабинет», — пишет автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».

Под комментариями к этой публикации пользователи также высказали свое возмущение по поводу очередей. «А мы так и не попали на прием, просидели 3 с половиной часа», — написала Кира Ахметчанова. «Тоже не дождались приема с дочерью и ушли. Проторчали там 2 с половиной часа. Не знаю, попробуем завтра сходить к медику в школу, что скажет», — пишет Миля Гафурова. «Тоже обратились сегодня за медицинской помощью, взяли талон в 17:20, вышли из поликлиники в 20:00, отказали в приеме. Нам сказали, что рабочий день окончен», — пишет Анастасия Зимнухова

При этом горожане утверждают, что в прошлом таких проблем не возникало. «Раньше по участкам принимали и очереди быстро шли, а теперь 1-2 кабинета на весь город. Мы сегодня приехали с двухлетним ребенком, развернулись и уехали на самолечение», — рассказала Ольга Алферова. Некоторые в свою очередь отметили, что ситуация временная. «Всплеск заболеваемости, что вы хотите», — предположила Анастасия Плесовских.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских поликлиниках ситуация аналогична. Региональный департамент здравоохранения рассказал агентству о причинах, с которыми может быть связано появление очередей.