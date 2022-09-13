В кафе на Московском тракте в Тюмени привезли лепешки без упаковки

Очевидцы происходящего засняли автомобиль полный лепешек без упаковки на видео Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменцев возмутило то, что в одно из местных кафе поставляют лепешки без упаковки в багажнике автомобиля. Соответствующая публикация с видео была размещена в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Тюмень ЧП».

«Стоял на светофоре в районе заправки „Лукойл“. Вдруг увидел очень интересную картину, как к кафе по адресу Московский тракт, 130, строение 4 подъехал автомобиль. Из него вышли мужчина и женщина, начали разгружать из данного автомобиля лепешки, которые просто лежали в багажнике. Уж очень хочется, что бы это увидели нужные люди и провели проверку по данному адресу», — написал анонимный автор поста.

Комментаторы считают, что такое обращение с хлебом — проявление неуважения. «Так перевозить хлеб — это оскорбление людей», — написал Федор Воронцов. По контактному номеру кафе «Амали» агентству сообщили, что сейчас в заведении проходит банкет, и гости привезли продукты с собой. «Ну вот они сами их приготовили и сами привезли на свой банкет. Руководство кафе к этому никакого отношения не имеет», — сообщили представители заведения. Также там сообщили, что лепешки лежат в багажнике автомобиля на специальной скатерти.

Агентство направило письменный запрос в Роспотребнадзор. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в одной из пекарен Тюмени жителям продают выпечку с пола. Тюменцев возмутило такое отношение к покупателям.