Такси столкнулось с иномаркой на Ирбитском тракте под Тюменью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменском районе автомобиль такси столкнулся с иномаркой на Ирбитском тракте, в районе коттеджного поселка Луговое, что спровоцировало пробку. Видео аварии размещено в социальных сетях.

«Авария у коттеджного поселка Луговое. Сколько раз просили администрацию поставить здесь знаки и освещение, ничего не ставят. Начинают жить все больше людей, тракт заполняется, начинают тачки биться», — рассказал тюменец Михаил Степанов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, снятом мужчиной, запечатлен результат столкновения иномарки автомобиля такси Uber. У машин серьезные повреждения, а согласно сервису «Яндекс. Карты» на выезде из поселка образовалась пробка.

URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области. Информация о пострадавших уточняется.