13 сентября 2022

Из-за столкновения такси и иномарки под Тюменью образовалась пробка. Видео

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ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск, дтп, авария
Такси столкнулось с иномаркой на Ирбитском тракте под Тюменью Фото:

В Тюменском районе автомобиль такси столкнулся с иномаркой на Ирбитском тракте, в районе коттеджного поселка Луговое, что спровоцировало пробку. Видео аварии размещено в социальных сетях.

«Авария у коттеджного поселка Луговое. Сколько раз просили администрацию поставить здесь знаки и освещение, ничего не ставят. Начинают жить все больше людей, тракт заполняется, начинают тачки биться», — рассказал тюменец Михаил Степанов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, снятом мужчиной, запечатлен результат столкновения иномарки автомобиля такси Uber. У машин серьезные повреждения, а согласно сервису «Яндекс. Карты» на выезде из поселка образовалась пробка.

URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области. Информация о пострадавших уточняется.

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В Тюменском районе автомобиль такси столкнулся с иномаркой на Ирбитском тракте, в районе коттеджного поселка Луговое, что спровоцировало пробку. Видео аварии размещено в социальных сетях. «Авария у коттеджного поселка Луговое. Сколько раз просили администрацию поставить здесь знаки и освещение, ничего не ставят. Начинают жить все больше людей, тракт заполняется, начинают тачки биться», — рассказал тюменец Михаил Степанов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, снятом мужчиной, запечатлен результат столкновения иномарки автомобиля такси Uber. У машин серьезные повреждения, а согласно сервису «Яндекс. Карты» на выезде из поселка образовалась пробка. URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области. Информация о пострадавших уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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