Курган получит миллионы на помощь семьям с невысоким доходом

Соцзащита Кургана выиграла более 11 млн рублей на проекты по поддержке семей с детьми

Малообеспеченные семьи Кургана смогут бесплатно взять оборудование для работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ соцзащиты населения Курганской области выиграло грант в 11,6 млн рублей, его направят на поддержку семей с детьми, у кого невысокие доходы. К примеру, малообеспеченные родители смогут бесплатно взять профессиональное оборудование, инструменты и с их помощью подзаработать. Это может быть швейное, ногтевое, парикмахерское и другое оборудование. Информация опубликована на сайте правительства региона.

«Региональный комплекс мер предполагает продолжение деятельности показавших свою эффективность шеринг-мастерских по прокату оборудования, пунктов проката предметов первой необходимости для семей с малолетними детьми, „Интернет-кафе“, а также внедрение новых практик, направленных на развитие социальной поддержки семей с невысоким уровнем дохода», — отметила начальник ГУ соцзащиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до 3 лет будут созданы в каждом центре соцобслуживания населения. В перечень входят детские кровати, коляски, стулья для кормления, кресла для перевозки в машине. Арендовать их можно до полугода. Все мероприятия на средства гранта планируют реализовать в 2022 и 2023 годах, сообщили в соцзащите.