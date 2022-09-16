16 сентября 2022

На вокзале Челябинска задержали педофила, напавшего на мальчика

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Подозреваемый задержан на вокзале Челябинска по ориентировке Фото:

На вокзале в Челябинске вечером 16 сентября задержан мужчина, подозреваемый в нападении на 13-летнего подростка. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подозреваемый задержан по полученной ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы возле вокзала Челябинска. Задержание произошло вечером 16 сентября», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление против половой неприкосновенности подростка было совершено 6 сентября в СНТ «Металлург» Металлургического района Челябинска. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

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На вокзале в Челябинске вечером 16 сентября задержан мужчина, подозреваемый в нападении на 13-летнего подростка. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Подозреваемый задержан по полученной ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы возле вокзала Челябинска. Задержание произошло вечером 16 сентября», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление против половой неприкосновенности подростка было совершено 6 сентября в СНТ «Металлург» Металлургического района Челябинска. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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