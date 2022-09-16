На вокзале Челябинска задержали педофила, напавшего на мальчика

Подозреваемый задержан на вокзале Челябинска по ориентировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На вокзале в Челябинске вечером 16 сентября задержан мужчина, подозреваемый в нападении на 13-летнего подростка. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подозреваемый задержан по полученной ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы возле вокзала Челябинска. Задержание произошло вечером 16 сентября», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление против половой неприкосновенности подростка было совершено 6 сентября в СНТ «Металлург» Металлургического района Челябинска. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).