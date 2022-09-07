В Челябинске разыскивают педофила, напавшего на подростка

08 сентября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Поиском педофила занимаются сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска разыскивают мужчину, напавшего на 13-летнего подростка с целью совершения преступления против его половой неприкосновенности. Возбуждено уголовное дело, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «6 сентября в период с 18:30 до 19:30 около дома № 101А по улице 4-й в СНТ «Металлург» неизвестный напал на мальчика и, применив насилие, совершил в отношении него иные действия сексуального характера, после чего скрылся. 7 сентября в Следственном комитете по заявлению родных мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», — рассказал источник. Личность нападавшего пока не установлена. Его розыск ведет полиция. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации. В августе в Верхнем Уфалее была изнасилована 13-летняя девочка. Подозреваемых задержали на следующие сутки. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители. Против них завели уголовные дела об изнасиловании. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но, учитывая их прошлое, наказание могут сделать еще строже.

В Металлургическом районе Челябинска разыскивают мужчину, напавшего на 13-летнего подростка с целью совершения преступления против его половой неприкосновенности. Возбуждено уголовное дело, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «6 сентября в период с 18:30 до 19:30 около дома № 101А по улице 4-й в СНТ «Металлург» неизвестный напал на мальчика и, применив насилие, совершил в отношении него иные действия сексуального характера, после чего скрылся. 7 сентября в Следственном комитете по заявлению родных мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», — рассказал источник. Личность нападавшего пока не установлена. Его розыск ведет полиция. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации. В августе в Верхнем Уфалее была изнасилована 13-летняя девочка. Подозреваемых задержали на следующие сутки. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители. Против них завели уголовные дела об изнасиловании. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но, учитывая их прошлое, наказание могут сделать еще строже.