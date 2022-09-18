Бывший губернатор Кокорин приедет на прощание с легендарным генералом

19 сентября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Алексей Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Усманова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-губернатор Курганской области Алексей Кокорин приедет на прощание с генерал-майором в отставке Владимиром Усмановым. Об этом бывший глава региона рассказал URA.RU. «Обязательно приеду на [прощание]. Очень жаль, что такого замечательного человека, настоящего офицера, генерала с большой буквы с нами не стало. До конца своих дней Владимир Викторович был предан России», — подчеркнул Кокорин. Он добавил, что перед Усмановым не стояло неразрешенных вопросов и проблем. Все решал быстро и четко. Уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Бывший глава Курганской области выразил соболезнования родным и близким Владимира Усманова. В военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что прощание с Усмановым пройдет в среду с 10:00 до 12:00 во Дворце культуры машиностроителей. Ранее URA.RU писало, что генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора региона по патриотическому воспитанию умер 19 сентября. С 2014 по 2019 год Усманов занимал должность полномочного представителя губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания. Был кандидатом педагогических наук, членом Союза писателей и Союза журналистов России. С 1991 по 2006 год Усманов был военным комиссаром Курганской области. В 80-х годах прошлого века принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

Экс-губернатор Курганской области Алексей Кокорин приедет на прощание с генерал-майором в отставке Владимиром Усмановым. Об этом бывший глава региона рассказал URA.RU. «Обязательно приеду на [прощание]. Очень жаль, что такого замечательного человека, настоящего офицера, генерала с большой буквы с нами не стало. До конца своих дней Владимир Викторович был предан России», — подчеркнул Кокорин. Он добавил, что перед Усмановым не стояло неразрешенных вопросов и проблем. Все решал быстро и четко. Уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Бывший глава Курганской области выразил соболезнования родным и близким Владимира Усманова. В военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что прощание с Усмановым пройдет в среду с 10:00 до 12:00 во Дворце культуры машиностроителей. Ранее URA.RU писало, что генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора региона по патриотическому воспитанию умер 19 сентября. С 2014 по 2019 год Усманов занимал должность полномочного представителя губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания. Был кандидатом педагогических наук, членом Союза писателей и Союза журналистов России. С 1991 по 2006 год Усманов был военным комиссаром Курганской области. В 80-х годах прошлого века принимал участие в боевых действиях в Афганистане.