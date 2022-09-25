Запад признал большие потери ВСУ, регионы перевыполняют план мобилизации: главное о спецоперации к 25 сентября

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В 11 регионах России перевыполнен план по числу мобилизованных благодаря добровольцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ признались в огромных потерях на юге Украины, статью об этом опубликовало издание The New York Times. В 11 регионах России число прибывших резервистов превысило необходимый план. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 сентября.

  • Вооруженные силы Украины несут огромные потери в боевых действиях на юге Украины. Об этом изданию The New York Times рассказали сами украинские военные, передает «Ридус». «Проблема в том, что мы наступаем без артиллерийской подготовки, без подавления их огневых позиций», — признался командир добровольческой воинской части под южным Николаевом Игорь Козуб.
  • В 11 регионах России перевыполнен план по количеству прибывших резервистов. Об этом сообщил telegram-канал «Война с фейками», ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ. Сообщается, что в рядах добровольцев преобладают люди с боевым опытом.
  • Мобилизованные граждане России нужны для контролирования освобожденных территорий. Об этом сообщил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. По его мнению, «выдохшиеся» российские военные нуждаются в замене, для чего и нужна мобилизация.
  • Киев при поддержке кураторов из Пентагона разрабатывает несколько сценариев «самоубийственного наступления» в Запорожской области, один из которых предусматривает форсирование Днепра. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Позже корреспондент URA.RU сообщил о том, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.
  • Альтернативная гражданская служба в условиях мобилизации в России не предусмотрена. Сообщение об этом появилось на официальном портале информирования граждан «Объясняем.рф».
  • Обучающиеся в частных вузах России студенты могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, поскольку в указе президента упоминались только учащиеся государственных образовательных организаций. Об этом сообщили сотрудники горячей линии Минобрнауки РФ.
  • Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и сопровождающий его охранник погибли в результате обстрела ВСУ в Херсоне. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Гибель бывшего депутата также подтвердили власти региона.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

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Военные ВСУ признались в огромных потерях на юге Украины, статью об этом опубликовало издание The New York Times. В 11 регионах России число прибывших резервистов превысило необходимый план. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 сентября. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
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