Власти Запорожья: Киев готовит самоубийственное наступление

25 сентября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

ВСУ намерены форсировать Днепр, считает Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев при поддержке кураторов из Пентагона разрабатывает несколько сценариев «самоубийственного наступления». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, вооруженные силы Украины планируют форсировать Днепр. «Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона. Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра», — приводит слова Владимира Рогова РИА «Новости». По его словам, сейчас ВСУ ведут активный огонь по левому берегу Днепра. Последний обстрел шел по береговой линии села Ивановка, которое находится в освобожденное части Запорожской области. Рогов выразил уверенность, что наступления Киева будет подавлено — обо всех этих планах знают союзные силы. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная. Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Также Пушилин сообщил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.

Киев при поддержке кураторов из Пентагона разрабатывает несколько сценариев «самоубийственного наступления». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, вооруженные силы Украины планируют форсировать Днепр. «Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона. Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра», — приводит слова Владимира Рогова РИА «Новости». По его словам, сейчас ВСУ ведут активный огонь по левому берегу Днепра. Последний обстрел шел по береговой линии села Ивановка, которое находится в освобожденное части Запорожской области. Рогов выразил уверенность, что наступления Киева будет подавлено — обо всех этих планах знают союзные силы. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная. Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Также Пушилин сообщил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.