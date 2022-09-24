24 сентября 2022

Власти Запорожья: Киев готовит самоубийственное наступление

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ намерены форсировать Днепр, считает Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев при поддержке кураторов из Пентагона разрабатывает несколько сценариев «самоубийственного наступления». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, вооруженные силы Украины планируют форсировать Днепр.

«Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона. Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра», — приводит слова Владимира Рогова РИА «Новости».

По его словам, сейчас ВСУ ведут активный огонь по левому берегу Днепра. Последний обстрел шел по береговой линии села Ивановка, которое находится в освобожденное части Запорожской области. Рогов выразил уверенность, что наступления Киева будет подавлено — обо всех этих планах знают союзные силы.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная. Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Также Пушилин сообщил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.

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Киев при поддержке кураторов из Пентагона разрабатывает несколько сценариев «самоубийственного наступления». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, вооруженные силы Украины планируют форсировать Днепр. «Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона. Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра», — приводит слова Владимира Рогова РИА «Новости». По его словам, сейчас ВСУ ведут активный огонь по левому берегу Днепра. Последний обстрел шел по береговой линии села Ивановка, которое находится в освобожденное части Запорожской области. Рогов выразил уверенность, что наступления Киева будет подавлено — обо всех этих планах знают союзные силы. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная. Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Также Пушилин сообщил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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