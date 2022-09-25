25 сентября 2022
24 сентября 2022

Губернатор Моор выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ижевске

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Во время нападения на школу в Ижевске погибли семеро детей Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым», — высказался губернатор.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым», — высказался губернатор. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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