Губернатор Моор выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ижевске

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым», — высказался губернатор.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.
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