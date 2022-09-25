Губернатор Моор выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ижевске

26 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Во время нападения на школу в Ижевске погибли семеро детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым», — высказался губернатор. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым», — высказался губернатор. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе Ижевска утром 26 сентября. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.