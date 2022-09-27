Разработчик сайта Кремля Геллер: удаление VK из App Store снизит продажи iPhone в России

Разработчик сайта Кремля Геллер: удаление VK из AppStore снизит продажи iPhone в России

27 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Приложения VK были удалены из App Store Фото: Анна Майорова © URA.RU Удаление из маркетплейса App Store приложений VK приведет к снижению продаж iPhone на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер. Ранее VK подтвердила удаление нескольких приложений из App Store. Однако в российской компании уточнили, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме. «Нельзя создавать продукты, не опираясь на все рынки, на все платформы. Конечно, это отразится на компании Apple в первую очередь. Это отразится и на продажах iPhone в России. Может быть, не сейчас, но в ближайшее время», — сказал Артем Геллер. По словам собеседника агентства, Apple занимается предвзятой модерацией продуктов на своем маркетплейсе. «Если говорить про компанию Apple, то она себя дискредитирует и политизирует своими решениями. Это снижает доверие к компании от разработчиков, пользователей, инвесторов», — уточнил он. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с URA.RU отметил, что многие разработчики, в том числе и VK, готовы к подобным действиям со стороны зарубежных маркетплейсов. «Надо помнить, что уже сейчас доступны мобильные версии приложений и у пользователя сохраняется возможность их использования, но через веб-браузеры», — заявил эксперт. «Тенденция, которая пошла со стороны американской IT-платформы, вызывает серьезное напряжение. Но мы, как пользовательское сообщество сейчас разговариваем с коллегами для того, чтобы со своей стороны принять определенные действия. Из-за того, что VK теперь недоступен на iOS, может появиться угроза профессиональному сообществу и его бизнесу. В этой части мы сейчас советуемся с юристами, что мы можем сделать, чтобы защитить социальную сеть от Apple в судебной плоскости», — добавил Зыков. Геллер также объяснил, почему VK оказался под ударом Apple. «Это самая популярная социальная платформа в России с многочисленными продуктами и сервисами, которые доступны в РФ. Они полноценно заменяли то, чего мы лишились с уходом Meta (экстремистская организация и запрещена в РФ). Это самая массовая и популярная мишень», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Удаление из маркетплейса App Store приложений VK приведет к снижению продаж iPhone на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер. Ранее VK подтвердила удаление нескольких приложений из App Store. Однако в российской компании уточнили, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме. «Нельзя создавать продукты, не опираясь на все рынки, на все платформы. Конечно, это отразится на компании Apple в первую очередь. Это отразится и на продажах iPhone в России. Может быть, не сейчас, но в ближайшее время», — сказал Артем Геллер. По словам собеседника агентства, Apple занимается предвзятой модерацией продуктов на своем маркетплейсе. «Если говорить про компанию Apple, то она себя дискредитирует и политизирует своими решениями. Это снижает доверие к компании от разработчиков, пользователей, инвесторов», — уточнил он. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с URA.RU отметил, что многие разработчики, в том числе и VK, готовы к подобным действиям со стороны зарубежных маркетплейсов. «Надо помнить, что уже сейчас доступны мобильные версии приложений и у пользователя сохраняется возможность их использования, но через веб-браузеры», — заявил эксперт. «Тенденция, которая пошла со стороны американской IT-платформы, вызывает серьезное напряжение. Но мы, как пользовательское сообщество сейчас разговариваем с коллегами для того, чтобы со своей стороны принять определенные действия. Из-за того, что VK теперь недоступен на iOS, может появиться угроза профессиональному сообществу и его бизнесу. В этой части мы сейчас советуемся с юристами, что мы можем сделать, чтобы защитить социальную сеть от Apple в судебной плоскости», — добавил Зыков. Геллер также объяснил, почему VK оказался под ударом Apple. «Это самая популярная социальная платформа в России с многочисленными продуктами и сервисами, которые доступны в РФ. Они полноценно заменяли то, чего мы лишились с уходом Meta (экстремистская организация и запрещена в РФ). Это самая массовая и популярная мишень», — заключил он.