В курганском городе без отопления замерзают воспитанники детсадов и школ

В городе планируют начать отопительный сезон в начале октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Катайске Курганской области нет отопления в детсадах и школах, несмотря на холод. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Город Катайск. До сих пор нет отопления. В садах и школах холодина», — рассказал читатель.

В группе соцсести «ВКонтакте» «Типичный Катайск» представители единственной теплоснабжающей города «Тепловик» оставили обращение, в котором объяснили, что с 19 сентября не могут получить топливо для котельных от ООО «Газпром межрегионгаз Курган». Представители администрации Катайского района сообщили URA.RU, что 29 сентября прошло совещание с представителями власти и компаний.

«По результатам проведенной встречи стороны пришли к соглашению, что 30.09.2022 ООО „Тепловик“ представит в ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ недостающие документы, после чего сторонами будет подписан договор поставки газа», — объяснили в администрации. Сотрудники администрации добавили, что при соблюдении сторонами достигнутых договоренностей отопительный сезон в Катайске ориентировочно начнется 3 октября.

Ранее сообщалось, что в некоторых муниципалитетах Курганской области начали отопительный сезон в конце сентября. Мэр города Елена Ситникова 29 сентября сообщила, что из-за резкого похолодания в городе запуск отопления для многоквартирных домов начнут раньше срока, который был назначен на 3 октября.