К 2045 году население Екатеринбурга увеличится до 2 миллионов человек

07 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

По прогнозам специалистов, население Екатеринбурга увеличится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 2045 году население столицы Урала вырастет до двух миллионов человек. Такие прогнозы указаны в Концепции территориального развития Екатеринбурга. «Согласно ориентировочным показателям объемов жилищного строительства, предполагается, что к 2045 году население уральской столицы увеличится до двух миллионов человек. Главными факторами, которые повлияют на рост населения станут: миграция, хорошие условия для труда и естественный прирост населения», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на 8% выросла смертность в первом полугодии 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем. Данные об этом опубликованы на официальном сайте Росстата. За период с января по июль 2021 года количество смертей составило 39 353. К слову, в 2020 году аналогичный показатель составлял 36 161 человек.

К 2045 году население столицы Урала вырастет до двух миллионов человек. Такие прогнозы указаны в Концепции территориального развития Екатеринбурга. «Согласно ориентировочным показателям объемов жилищного строительства, предполагается, что к 2045 году население уральской столицы увеличится до двух миллионов человек. Главными факторами, которые повлияют на рост населения станут: миграция, хорошие условия для труда и естественный прирост населения», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на 8% выросла смертность в первом полугодии 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем. Данные об этом опубликованы на официальном сайте Росстата. За период с января по июль 2021 года количество смертей составило 39 353. К слову, в 2020 году аналогичный показатель составлял 36 161 человек.