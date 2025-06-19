В Екатеринбурге труп мужчины нашли в трубе под железной дорогой

На месте работают силовики
В Екатеринбурге обнаружили труп 67-летнего мужчины в трубе под железной дорогой на улице Черепанова. Информация об этом появилась в Telegram.
«Тело обнаружили возле станции ВИЗ на улице Черепанова — в водопропускной трубе под путями», — передает telegram-канал Ural Mash. На месте работают силовики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только появится.
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