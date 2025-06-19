В Екатеринбурге труп мужчины нашли в трубе под железной дорогой

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На месте работают силовики
На месте работают силовики Фото:

В Екатеринбурге обнаружили труп 67-летнего мужчины в трубе под железной дорогой на улице Черепанова. Информация об этом появилась в Telegram.

«Тело обнаружили возле станции ВИЗ на улице Черепанова — в водопропускной трубе под путями», — передает telegram-канал Ural Mash. На месте работают силовики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Екатеринбурге обнаружили труп 67-летнего мужчины в трубе под железной дорогой на улице Черепанова. Информация об этом появилась в Telegram. «Тело обнаружили возле станции ВИЗ на улице Черепанова — в водопропускной трубе под путями», — передает telegram-канал Ural Mash. На месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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