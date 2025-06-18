В Екатеринбурге на парковке возле здания мэрии толпа подростков атаковала припаркованный розовый «Иж». Вандалы прыгали по машине ради видео для соцсетей. Кадры нападения на отечественную легковушку появились в Telegram.
Инцидент случился в ночь на 17 июня. Судя по видео, подростки не смогли пройти мимо розовой машины, которую припарковали для рекламы маникюрной студии. Четверо забрались на ее крышу и капот, где начали танцевать и прыгать. Развлечение ребят снимала на камеру их подруга.
После этого один из подростков попытался вскрыть машину, но не получилось. В результате атаки у машины поменялся капот и крыша. Кадры с вандалами уже передали сотрудникам полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только появится.
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