18 июня 2025

В центре Екатеринбурга подростки изуродовали гламурный «Иж». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки напали на машину ради видео (архивное фото)
Подростки напали на машину ради видео (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на парковке возле здания мэрии толпа подростков атаковала припаркованный розовый «Иж». Вандалы прыгали по машине ради видео для соцсетей. Кадры нападения на отечественную легковушку появились в Telegram.

Инцидент случился в ночь на 17 июня. Судя по видео, подростки не смогли пройти мимо розовой машины, которую припарковали для рекламы маникюрной студии. Четверо забрались на ее крышу и капот, где начали танцевать и прыгать. Развлечение ребят снимала на камеру их подруга.

После этого один из подростков попытался вскрыть машину, но не получилось. В результате атаки у машины поменялся капот и крыша. Кадры с вандалами уже передали сотрудникам полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Екатеринбурге на парковке возле здания мэрии толпа подростков атаковала припаркованный розовый «Иж». Вандалы прыгали по машине ради видео для соцсетей. Кадры нападения на отечественную легковушку появились в Telegram. Инцидент случился в ночь на 17 июня. Судя по видео, подростки не смогли пройти мимо розовой машины, которую припарковали для рекламы маникюрной студии. Четверо забрались на ее крышу и капот, где начали танцевать и прыгать. Развлечение ребят снимала на камеру их подруга. После этого один из подростков попытался вскрыть машину, но не получилось. В результате атаки у машины поменялся капот и крыша. Кадры с вандалами уже передали сотрудникам полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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