Половину свердловского города оставили без почты

В Красноуральске (Свердловская область) закрылись два из пяти отделений «Почты России». Об этом URA.RU рассказал читатель. Теперь жители не могут отправлять и получать посылки, открытки.
«В Красноуральске закрыли два отделения — на улице Ленина, 69А и на улице Каляева, 26. Они не работают с 5 июня. Уведомлений никаких нет, в какое обращаться сейчас, неизвестно. Почтальонов нет, платежки абы как приносят. За газ в прошлом месяце так и не получили. Сама почта работает дважды в месяц и только ради того, чтобы выдать пенсии. Открытки, посылки и прочую радость никак не отправить, ни получить», — возмутилась жительница Красноуральска. По ее мнению, причиной закрытия стали низкие зарплаты у сотрудников почты.
В пресс-службе уральского филиала «Почты России» корреспонденту URA.RU объяснили, что на Ленина, 69А работают только почтальоны. «Отделение 624335 (ул. Ленина, 69А) изменило формат работы на обслуживание клиентов на дому. Почтальоны приносят им корреспонденцию, а также по графику доставляют пенсии и пособия», — подчеркнули в организации.
Добавив, что филиал 624330 на Каляева, 26, работает, но в сокращенном виде, — с 11:00 до 15:00. И только четыре дня — вторник, четверг, пятница, суббота. Также все почтовые услуги жители могут получить на улице Салдинская, 6. Отделение 624333 работает со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед, а также в субботу с 09:00 до 16:00.
По данным на январь 2025 года, в Красноуральске проживает 21,7 тысяч человек. Обслуживать город должны пять отделений «Почты России»: на улице Каляева, 26, на Ленина, 69А, на 40 лет Октября, 3А, Салдинской, 6, Советской, 25. Однако по сути работают лишь два.
Ранее о проблеме закрытия почты заговорили в Косулино Белоярского района. Заявления об увольнении написала оператор и руководитель отделения. С 21 июня филиал, который обслуживает порядка 80 тысяч человек (село Косулино, поселок Хризолитовый, Рассоха, Прохладный, Чистые росы, Растущий, Алые паруса, Снегири), может остаться лишь с тремя почтальонами.
Жаловались на такую же проблему читатели telegram-канала «Екатское чтиво», проживающие в Арамиле Сысертского района. А также жители поселка Бобровский. У них почтового отделения якобы нет больше года.
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