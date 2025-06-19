Мигранта, который похитил 14-летнюю школьницу в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

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Под стражей он проведет полтора месяца
Под стражей он проведет полтора месяца Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку 24-летнего Бегзода Еносова, который похитил 14-летнюю Викторию и увез в Челябинскую область. Под стражей он пробудет полтора месяца, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Еносову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа включительно», — пояснили там. Мужчину обвинили по пункту «д» части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Девочка пропала 8 июня. На ее поиски вышли волонтеры и силовики. Примерно через неделю школьницу нашли в Челябинской области. Там она жила с Еносовым в съемной квартире.

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку 24-летнего Бегзода Еносова, который похитил 14-летнюю Викторию и увез в Челябинскую область. Под стражей он пробудет полтора месяца, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Еносову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа включительно», — пояснили там. Мужчину обвинили по пункту «д» части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека). Девочка пропала 8 июня. На ее поиски вышли волонтеры и силовики. Примерно через неделю школьницу нашли в Челябинской области. Там она жила с Еносовым в съемной квартире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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