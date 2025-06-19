Мигранта, который похитил 14-летнюю школьницу в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку 24-летнего Бегзода Еносова, который похитил 14-летнюю Викторию и увез в Челябинскую область. Под стражей он пробудет полтора месяца, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Еносову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа включительно», — пояснили там. Мужчину обвинили по пункту «д» части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека).
Девочка пропала 8 июня. На ее поиски вышли волонтеры и силовики. Примерно через неделю школьницу нашли в Челябинской области. Там она жила с Еносовым в съемной квартире.
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