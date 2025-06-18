Сыну свердловского солдата отказали в выплате за его гибель на СВО

В Североуральске (Свердловская область) несовершеннолетнему сыну погибшего участника спецоперации на Украине отказали выплачивать 1,5 миллиона рублей за смерть отца на фронте. С требованием о выплате выступил его законный представитель, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«После получения сведений о гибели мужчины законный представитель его сына обратилась в управление соцполитики №18 с заявлением о назначении региональной выплаты ребенку. В удовлетворении заявления было отказано в связи с неподтверждением соблюдения условий предоставления выплаты», — пояснили там.
К делу подключилась прокуратура, которая признала отказ в выплате незаконным и обратилась с иском в суд. Там учреждение обязали перечислить средства. Вскоре на счет ребенка поступили 1,5 млн рублей.
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