18 июня 2025

Сыну свердловского солдата отказали в выплате за его гибель на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий погиб в декабре 2022-го (архивное фото)
Военнослужащий погиб в декабре 2022-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Североуральске (Свердловская область) несовершеннолетнему сыну погибшего участника спецоперации на Украине отказали выплачивать 1,5 миллиона рублей за смерть отца на фронте. С требованием о выплате выступил его законный представитель, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«После получения сведений о гибели мужчины законный представитель его сына обратилась в управление соцполитики №18 с заявлением о назначении региональной выплаты ребенку. В удовлетворении заявления было отказано в связи с неподтверждением соблюдения условий предоставления выплаты», — пояснили там.

К делу подключилась прокуратура, которая признала отказ в выплате незаконным и обратилась с иском в суд. Там учреждение обязали перечислить средства. Вскоре на счет ребенка поступили 1,5 млн рублей.

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В Североуральске (Свердловская область) несовершеннолетнему сыну погибшего участника спецоперации на Украине отказали выплачивать 1,5 миллиона рублей за смерть отца на фронте. С требованием о выплате выступил его законный представитель, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «После получения сведений о гибели мужчины законный представитель его сына обратилась в управление соцполитики №18 с заявлением о назначении региональной выплаты ребенку. В удовлетворении заявления было отказано в связи с неподтверждением соблюдения условий предоставления выплаты», — пояснили там. К делу подключилась прокуратура, которая признала отказ в выплате незаконным и обратилась с иском в суд. Там учреждение обязали перечислить средства. Вскоре на счет ребенка поступили 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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