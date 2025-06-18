Депутаты спустя три года нашли замену осужденному мэру в свердловском городе

Безвластие в Пышминском районе (Свердловская область) закончилось спустя три года — депутаты муниципального округа выбрали нового мэра. Им стал спикер местной думы Станислав Фоминых. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU.
«За меня проголосовали семь депутатов. Пять голосов получил [ветеран Афганистана Вячеслав] Некрасов», — пояснил Фоминых.
Прошлый мэр Виктор Соколов был задержан за взятку в июле 2022 года, а в марте 2024-го его приговорили к восьми годам лишения свободы. Вместо него губернаторская резиденция продвигала кандидатуру директора местного завода подъемно-кранового оборудования Дмитрия Кравеца, однако депутаты выступили категорически против. Якобы тот недостаточно популярен у населения. Все это время в статусе и.о. трудился заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов.
И Фоминых, и Некрасов изначально заявляли о мэрских амбициях, но поддержки в команде главы региона не нашли. Спикер и вовсе стал лидером депутатского протеста.
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