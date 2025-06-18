18 июня 2025

Депутаты спустя три года нашли замену осужденному мэру в свердловском городе

Главой Пышминского района выбрали спикера местной думы Станислава Фоминых
© Служба новостей «URA.RU»
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За Станислава Фоминых проголосовали семь депутатов
За Станислава Фоминых проголосовали семь депутатов Фото:

Безвластие в Пышминском районе (Свердловская область) закончилось спустя три года — депутаты муниципального округа выбрали нового мэра. Им стал спикер местной думы Станислав Фоминых. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU.

«За меня проголосовали семь депутатов. Пять голосов получил [ветеран Афганистана Вячеслав] Некрасов», — пояснил Фоминых.

Прошлый мэр Виктор Соколов был задержан за взятку в июле 2022 года, а в марте 2024-го его приговорили к  восьми годам лишения свободы. Вместо него губернаторская резиденция продвигала кандидатуру директора местного завода подъемно-кранового оборудования Дмитрия Кравеца, однако депутаты выступили категорически против. Якобы тот недостаточно популярен у населения. Все это время в статусе и.о. трудился заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов.

И Фоминых, и Некрасов изначально заявляли о мэрских амбициях, но поддержки в команде главы региона не нашли. Спикер и вовсе стал лидером депутатского протеста.

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Безвластие в Пышминском районе (Свердловская область) закончилось спустя три года — депутаты муниципального округа выбрали нового мэра. Им стал спикер местной думы Станислав Фоминых. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU. «За меня проголосовали семь депутатов. Пять голосов получил [ветеран Афганистана Вячеслав] Некрасов», — пояснил Фоминых. Прошлый мэр Виктор Соколов был задержан за взятку в июле 2022 года, а в марте 2024-го его приговорили к  восьми годам лишения свободы. Вместо него губернаторская резиденция продвигала кандидатуру директора местного завода подъемно-кранового оборудования Дмитрия Кравеца, однако депутаты выступили категорически против. Якобы тот недостаточно популярен у населения. Все это время в статусе и.о. трудился заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов. И Фоминых, и Некрасов изначально заявляли о мэрских амбициях, но поддержки в команде главы региона не нашли. Спикер и вовсе стал лидером депутатского протеста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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