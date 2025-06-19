В Талице силовики задержали двух мужчин, которые семь лет назад совершили покушение на тогдашнего главу города Александра Толкачева (с июня 2024-го — министр транспорта Свердловской области). В 2018 году уголовное дело было приостановлено, а в 2025-м его возобновили, рассказали URA.RU правоохранители.
«Сегодня в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны два жителя Талицкого района, являющиеся предпринимателями и работавшие в бизнесе на момент совершения преступления», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. В ходе расследования дела были выдвинуты новые возможные версии ЧП, которые обсуждали с участием руководства следственного управления и представителей ГУ МВД России по Свердловской области.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, делом занимались сыщики угрозыска по раскрытию преступлений прошлых лет. «По местам жительства предполагаемых злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъято несколько образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и других предметов, имеющих доказательственное значение», — сказал полковник Горелых, ответив, что сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
Покушение на Толкачева устроили 25 апреля 2018 года. Двое мужчин расстреляли Toyota Land Cruiser, в котором находился чиновник. К счастью, Толкачев не пострадал. По версии следствия, мотивом нападения стало устранение препятствия для ведения бизнеса.
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