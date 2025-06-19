Силовики поймали стрелявших по свердловскому мэру, который теперь министр. Фото

Задержаны двое мужчин, стрелявших в экс-мэра Талицы, который стал министром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Толкачев руководил Талицей 13 лет
Толкачев руководил Талицей 13 лет Фото:

В Талице силовики задержали двух мужчин, которые семь лет назад совершили покушение на тогдашнего главу города Александра Толкачева (с июня 2024-го — министр транспорта Свердловской области). В 2018 году уголовное дело было приостановлено, а в 2025-м его возобновили, рассказали URA.RU правоохранители.

«Сегодня в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны два жителя Талицкого района, являющиеся предпринимателями и работавшие в бизнесе на момент совершения преступления», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. В ходе расследования дела были выдвинуты новые возможные версии ЧП, которые обсуждали с участием руководства следственного управления и представителей ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, делом занимались сыщики угрозыска по раскрытию преступлений прошлых лет. «По местам жительства предполагаемых злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъято несколько образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и других предметов, имеющих доказательственное значение», — сказал полковник Горелых, ответив, что сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Покушение на Толкачева устроили 25 апреля 2018 года. Двое мужчин расстреляли Toyota Land Cruiser, в котором находился чиновник. К счастью, Толкачев не пострадал. По версии следствия, мотивом нападения стало устранение препятствия для ведения бизнеса.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Талице силовики задержали двух мужчин, которые семь лет назад совершили покушение на тогдашнего главу города Александра Толкачева (с июня 2024-го — министр транспорта Свердловской области). В 2018 году уголовное дело было приостановлено, а в 2025-м его возобновили, рассказали URA.RU правоохранители. «Сегодня в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны два жителя Талицкого района, являющиеся предпринимателями и работавшие в бизнесе на момент совершения преступления», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. В ходе расследования дела были выдвинуты новые возможные версии ЧП, которые обсуждали с участием руководства следственного управления и представителей ГУ МВД России по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, делом занимались сыщики угрозыска по раскрытию преступлений прошлых лет. «По местам жительства предполагаемых злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъято несколько образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и других предметов, имеющих доказательственное значение», — сказал полковник Горелых, ответив, что сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. Покушение на Толкачева устроили 25 апреля 2018 года. Двое мужчин расстреляли Toyota Land Cruiser, в котором находился чиновник. К счастью, Толкачев не пострадал. По версии следствия, мотивом нападения стало устранение препятствия для ведения бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...