В центре Екатеринбурга запретят ездить на машинах и электросамокатах

Ограничения введут на семь часов
В Екатеринбурге 29 июня перекроют более десяти улиц ради масштабных соревнований по триатлону. Ограничения коснутся как автомобилистов, так и самокатчиков, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до 13:00 29 июня», — пояснили там. Ограничения введут на следующих участках:
- по Дзержинского, от стадиона "Динамо" до пересечения с Царской;
- по Царской, от Дзержинского до Первомайской;
- по Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Вайнера;
- по четной стороне проспекта Ленина, от Вайнера до четной стороны Татищева;
- по четной стороне Татищева, от четной стороны проспекта Ленина до Пирогова;
- по Пирогова, от четной стороны Татищева до Крауля;
- по Крауля, от Пирогова до Мельникова;
- по Мельникова, от Крауля до Репина;
- по Репина, от Мельникова до четной стороны Металлургов;
- по четной стороне Металлургов, от Репина до четной стороны Новомосковского тракта;
- по четной стороне Новомосковского тракта, от Металлургов до Объездной дороги.
Вместе с этим до 13:00 будет запрещена парковка на площади 1905 года. Припарковаться также не получится напротив домов по адресам: улица Пирогова,30 и улица Металлургов,16а.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!