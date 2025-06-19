В центре Екатеринбурга запретят ездить на машинах и электросамокатах

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Ограничения введут на семь часов
Ограничения введут на семь часов Фото:

В Екатеринбурге 29 июня перекроют более десяти улиц ради масштабных соревнований по триатлону. Ограничения коснутся как автомобилистов, так и самокатчиков, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до 13:00 29 июня», — пояснили там. Ограничения введут на следующих участках:

  • по Дзержинского, от стадиона "Динамо" до пересечения с Царской;
  • по Царской, от Дзержинского до Первомайской;
  • по Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Вайнера;
  • по четной стороне проспекта Ленина, от Вайнера до четной стороны Татищева;
  • по четной стороне Татищева, от четной стороны проспекта Ленина до Пирогова;
  • по Пирогова, от четной стороны Татищева до Крауля;
  • по Крауля, от Пирогова до Мельникова;
  • по Мельникова, от Крауля до Репина;
  • по Репина, от Мельникова до четной стороны Металлургов;
  • по четной стороне Металлургов, от Репина до четной стороны Новомосковского тракта;
  • по четной стороне Новомосковского тракта, от Металлургов до Объездной дороги.

Вместе с этим до 13:00 будет запрещена парковка на площади 1905 года. Припарковаться также не получится напротив домов по адресам: улица Пирогова,30 и улица Металлургов,16а.

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В Екатеринбурге 29 июня перекроют более десяти улиц ради масштабных соревнований по триатлону. Ограничения коснутся как автомобилистов, так и самокатчиков, рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до 13:00 29 июня», — пояснили там. Ограничения введут на следующих участках: Вместе с этим до 13:00 будет запрещена парковка на площади 1905 года. Припарковаться также не получится напротив домов по адресам: улица Пирогова,30 и улица Металлургов,16а.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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