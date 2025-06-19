Трое свердловчан вернулись из украинского плена. Фото

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Один из бойцов уроженец Асбеста, а другие два — Екатеринбурга (архивное фото)
Один из бойцов уроженец Асбеста, а другие два — Екатеринбурга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трех свердловских военнослужащих вернули из украинского плена домой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«В результате обмена на Родину возвращаются трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Мы рады этому возвращению. И уже спешим обрадовать семьи», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными. Эти мероприятия являются соблюдением договоренностей, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле.

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Трех свердловских военнослужащих вернули из украинского плена домой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В результате обмена на Родину возвращаются трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Мы рады этому возвращению. И уже спешим обрадовать семьи», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сегодня Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными. Эти мероприятия являются соблюдением договоренностей, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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