Трех свердловских военнослужащих вернули из украинского плена домой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«В результате обмена на Родину возвращаются трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Мы рады этому возвращению. И уже спешим обрадовать семьи», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными. Эти мероприятия являются соблюдением договоренностей, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле.
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