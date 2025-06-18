За переписками свердловских властей будет следить новый человек: фамилия

Пост заведующего секретариатом губернатора и правительства Свердловской области заняла Татьяна Бабкина, до этого работавшая в аппарате областного правительства и Госжилстройнадзоре. Именно через нее будут проходить обращения, поступающие в адрес руководства региона, и вся остальная корреспонденция. Указ о ее назначении врио губернатора Денисом Паслером подписан, утром 19 июня Бабкину представили коллективу, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Должность серьезная, на которую могут назначить лишь человека, которому очень доверяют. Через завсекретариата проходят также поздравления и проекты резолюций, он знает буквально все», — поделился собеседник.
Назначение Бабкиной трактуют и как серьезный вызов для ее нового начальника — замгубернатора-руководителя аппарата губернатора Детчени, получившего высокий пост еще при прошлом главе региона Евгении Куйвашеве. После отставки патрона Детченя даже хотел уйти вслед за ним, но Паслер его заявление на увольнение подписывать не стал — есть несколько версий, почему. И Детченя работу продолжил.
Татьяна Бабкина в последние годы была замдиректора областного департамента Госжилстройнадзора, а еще раньше — в 2010-х — возглавляла управление документации, обеспечения и контроля в аппарате свердловского правительства, была замруководителя аппарата. На посту завсекретариата она сменила Анатолия Десятова — он стал советником замгубернатора Василия Козлова.
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