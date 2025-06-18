На 14-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги днем 19 июня случилось жесткое ДТП с бетономешалкой, «Газелью» и Lexus. Машины перекрыли движение в обе стороны, что привело к затору, рассказал URA.RU читатель.
«Перед поворотом на Березу пробка будет скапливаться в обе стороны, произошла серьезная авария. Бетономешалка не успела затормозить и врезалась в „Газель“, которую развернуло и отбросило в Lexus», — сказал собеседник.
По его словам, серьезных травм у участников аварии не наблюдается. Лишь у водителя «Газели» сотрясение. «Сейчас три машины полностью перекрыли всю трассу», — отметил читатель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте аварии.
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