18 июня 2025

«Перекрыли всю трассу»: ЕКАД встал в глухую пробку из-за массовой аварии. Фото

На ЕКАД образовался затор из-за ДТП с бетономешалкой, «Газелью» и Lexus
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бетономешалка не успела затормозить и влетела в «Газель» (архивное фото)
Бетономешалка не успела затормозить и влетела в «Газель» (архивное фото) Фото:

На 14-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги днем 19 июня случилось жесткое ДТП с бетономешалкой, «Газелью» и Lexus. Машины перекрыли движение в обе стороны, что привело к затору, рассказал URA.RU читатель.

«Перед поворотом на Березу пробка будет скапливаться в обе стороны, произошла серьезная авария. Бетономешалка не успела затормозить и врезалась в „Газель“, которую развернуло и отбросило в Lexus», — сказал собеседник.

По его словам, серьезных травм у участников аварии не наблюдается. Лишь у водителя «Газели» сотрясение. «Сейчас три машины полностью перекрыли всю трассу», — отметил читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте аварии.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 14-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги днем 19 июня случилось жесткое ДТП с бетономешалкой, «Газелью» и Lexus. Машины перекрыли движение в обе стороны, что привело к затору, рассказал URA.RU читатель. «Перед поворотом на Березу пробка будет скапливаться в обе стороны, произошла серьезная авария. Бетономешалка не успела затормозить и врезалась в „Газель“, которую развернуло и отбросило в Lexus», — сказал собеседник. По его словам, серьезных травм у участников аварии не наблюдается. Лишь у водителя «Газели» сотрясение. «Сейчас три машины полностью перекрыли всю трассу», — отметил читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...