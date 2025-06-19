Екатеринбуржцы раскупили билеты на экстравагантную премьеру: что в ней такого. Фото

Премьера оперы «Снегурочка» в «Урал Опера Балет» вызвала ажиотаж в Екатеринбурге

19 июня 2025 в 16:18 Размер текста - 17 +

Премьерную оперу «Снегурочка» будут показывать три дня подряд Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы практически раскупили билеты на премьеру оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова: в наличии остается лишь девять билетов. Необычную весеннюю сказку зрители увидят уже 20 июня. URA.RU побывало на генеральном прогоне оперы, чтобы показать, что удивительного ждет гостей «Урал Опера Балет». По сюжету Снегурочка отправляется в царство людей к Берендею по воле родителей — Мороза и Весны. Люди тепло ее принимают: героиня наслаждается песнями местных девиц, дружит с Купавой и Лелем. Но Мизгирь, жених Купавы, внезапно влюбляется в Снегурочку и разбивает сердце своей невесте. Главная героиня не способна любить, поэтому просит Весну помочь ей испытать романтические чувства. Мать надевает ей на голову волшебный венок, и девушка отвечает взаимностью. Но счастью пары мешает Ярило-солнце, которое гневается на берендеев: оно решает отомстить и погубить Снегурочку. Мороз и Весна предстанут в нетипичном для себя одеянии Фото: Размик Закарян © URA.RU Сюжет, знакомый многим, решили подать нетривиально. Мороз предстает этаким рыцарем в доспехах, Весна — русской Афродитой. Снегурочка и вовсе лишилась привычных одеяний — шубы, меха, кружева. Вместо этого героиню облачили в легкую накидку с цветами. «Очень интересные решения, особенно костюмы у Весны и Мороза — неоднозначные. Мне, естественно, больше нравится мой. Он не привязан к какой-то определенной эпохе: в нем можно было выйти в XV веке, а можно и сейчас. Я могу пойти по улице, и никто не скажет, что я нахожусь в театральном наряде», — поделился впечатлением от работы костюмеров баритон Максим Шлыков (исполняет роль Мизгиря). Декорации тоже не оставят зрителей равнодушными: основные действия развернутся возле огромного камня, который символизирует место жертвоприношения и столкновения мира богов (Мороза, Весны и Снегурочки) и мира людей. Дополняют картинку различные контрасты: мрачные высокие деревья и яркие цветы, красочные берендеевцы, отмечающие Масленицу, и бледная Снегурочка. Несмотря на то, что в подаче прослеживается отсылка к язычеству (например, когда речь идет о камне), ведущими темами становятся любовь и взросление. «Каждая девушка, если вслушается в текст и музыку, которые сопровождают Снегурочку, найдет и себя тоже. Все вот эти поиски, которые происходят на переходных этапах нашей жизни», — рассказывает Полина Кумылганова, исполнительница роли Снегурочки. Постановку покажут с 21 по 22 июня. Стоит учитывать, что опера в четырех действиях с прологом длится 3 часа 20 минут. Сказка будет дебютом для режиссера-постановщика Антона Морозова и художницы Кати Никитиной. После долгого перерыва в качестве музыкального руководителя выступит маэстро Павел Клиничев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы практически раскупили билеты на премьеру оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова: в наличии остается лишь девять билетов. Необычную весеннюю сказку зрители увидят уже 20 июня. URA.RU побывало на генеральном прогоне оперы, чтобы показать, что удивительного ждет гостей «Урал Опера Балет». По сюжету Снегурочка отправляется в царство людей к Берендею по воле родителей — Мороза и Весны. Люди тепло ее принимают: героиня наслаждается песнями местных девиц, дружит с Купавой и Лелем. Но Мизгирь, жених Купавы, внезапно влюбляется в Снегурочку и разбивает сердце своей невесте. Главная героиня не способна любить, поэтому просит Весну помочь ей испытать романтические чувства. Мать надевает ей на голову волшебный венок, и девушка отвечает взаимностью. Но счастью пары мешает Ярило-солнце, которое гневается на берендеев: оно решает отомстить и погубить Снегурочку. Сюжет, знакомый многим, решили подать нетривиально. Мороз предстает этаким рыцарем в доспехах, Весна — русской Афродитой. Снегурочка и вовсе лишилась привычных одеяний — шубы, меха, кружева. Вместо этого героиню облачили в легкую накидку с цветами. «Очень интересные решения, особенно костюмы у Весны и Мороза — неоднозначные. Мне, естественно, больше нравится мой. Он не привязан к какой-то определенной эпохе: в нем можно было выйти в XV веке, а можно и сейчас. Я могу пойти по улице, и никто не скажет, что я нахожусь в театральном наряде», — поделился впечатлением от работы костюмеров баритон Максим Шлыков (исполняет роль Мизгиря). Декорации тоже не оставят зрителей равнодушными: основные действия развернутся возле огромного камня, который символизирует место жертвоприношения и столкновения мира богов (Мороза, Весны и Снегурочки) и мира людей. Дополняют картинку различные контрасты: мрачные высокие деревья и яркие цветы, красочные берендеевцы, отмечающие Масленицу, и бледная Снегурочка. Несмотря на то, что в подаче прослеживается отсылка к язычеству (например, когда речь идет о камне), ведущими темами становятся любовь и взросление. «Каждая девушка, если вслушается в текст и музыку, которые сопровождают Снегурочку, найдет и себя тоже. Все вот эти поиски, которые происходят на переходных этапах нашей жизни», — рассказывает Полина Кумылганова, исполнительница роли Снегурочки. Постановку покажут с 21 по 22 июня. Стоит учитывать, что опера в четырех действиях с прологом длится 3 часа 20 минут. Сказка будет дебютом для режиссера-постановщика Антона Морозова и художницы Кати Никитиной. После долгого перерыва в качестве музыкального руководителя выступит маэстро Павел Клиничев.